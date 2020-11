Mette Frederiksen: 'Hver dag er en kamp'

På Facebook opfordrer statsministeren til, at vi fortsætter med at kæmpe for at undgå smitte. Især for at passe på de svageste

For familien i DR-dokumentaren 'I skjul for smitten' er hver dag en kamp.

Sådan lyder det i det seneste opslag på Facebook fra Mette Frederiksen. Her henviser statsministeren til dokumentaren, der blev sendt mandag aften på DR.

Og hendes opfordring til danskerne er helt klar. Fortsæt med at kæmpe for de svage.

'De fleste af os drømmer om at vende tilbage til hverdagen før corona. Om fester og sammenkomster. Om kram og kys. For de mest sårbare handler den drøm om at komme ud af isolation. Om at komme i skole. Og at se venner og familie uden afstand.'

'For regeringen har det hele tiden været et selvstændigt mål at passe på vores ældre og mest sårbare. For at redde menneskeliv. I foråret bad vi de svageste om at være de stærkeste. Det er et barskt budskab. Og det er tungt at leve i isolation og være ensom,' skriver hun på Facebook.

