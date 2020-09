Mette Frederiksen indkalder til pressemøde om corona

Fredag klokken 14 bliver der afholdt pressemøde om coronasituationen i Danmark.

Det oplyser Statsministeriet på Twitter.

Det er foreløbig ikke oplyst, hvad mødet kommer til at handle om, ud over at det er om 'covid-19 i Danmark'.

Der er indtil videre heller ikke givet nogen oplysninger om, hvem der skal deltage i mødet, ud over at det må formodes, at statsminister Mette Frederiksen (S) er blandt talerne.