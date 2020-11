Mette Frederiksen: 'Indsatsen virker!'

Statsminister Mette Frederiksen er havnet i et mink-uvejr sammen fødevareminister Mogens Jensen. Alligevel fattede hun sig mod onsdag aften til at skrive et Facebook-opslag, hvor hun konkluderer, at corona-indsatsen virker:

'Indsatsen virker! Det er sjældent, jeg deler grafer og prognoser her på Facebook. Men se lige kurverne her fra Statens Serum Institut. Med undtagelse af en enkelt region, så peger de på, at smitten er på vej ned. I smittetallene for de seneste dage har vi også set en stabilisering,' skriver landets statsminister i et opslag, hvor der er vedhæftet en lang række grafer.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Af de tiltag, som er blev implementeret landet over, fremhæver hun, at det er positivt med omfattende tests, opsporing og isolation. Derudover roser hun befolkningens 'adfærd og opbakning.'

Heunicke: Kontakttallet er faldet til 0,9

1,3 procent

De nyeste smittetal viser onsdag, at der det seneste døgn blev registreret 994 nye smittetilfælde.

Yderligere 994 bekræftede coronatilfælde i Danmark

Der er kommet svar på 77.523 prøver, hvilket svarer til, at 1,3 procent af de foretagne tests har været positive for covid-19.

Det er samme niveau som de seneste par dage. Positivprocenten toppede i slutningen af oktober i 1,9 procent.

Og netop den faldende positivprocent og et fald i smittede sammenlignet med slutningen af oktober og begyndelsen af november glæder professor og overlæge ved Odense Universitetshospital Isik Somuncu Johansen, der kommenterede de nye tal onsdag.

- De bekræftede tilfælde er lidt faldende, og det er en glædelig fremgang.

- Det er stadig et højt antal nye smittede, men det er faldende, siger hun.

Antallet af indlagte med coronavirus stiger med fem personer, så der nu er 216 smittede indlagt på de danske hospitaler.

Eksperter revser Mølbaks rapport: Vaccinen er IKKE i fare