Mette Frederiksen om få kvindelige ministre: Ikke godt nok

Statsminister Mette Frederiksen (S) erkender, at kønsbalancen i den nye regering ikke er optimal. Ud af i alt 23 ministre er de otte - inklusive statsministeren - kvinder. Det svarer til en andel på knap 35 procent.

- Jeg er ikke selv helt tilfreds. Men det ligger på nogenlunde samme niveau som den tidligere regering. Det var så også mig, der var ansvarlig for den. Så det er heldigvis ikke blevet værre.

- Men nej, det er ikke godt nok, siger Mette Frederiksen ved ankomsten til EU-topmødet i Bruxelles torsdag.

Statsministerens eget parti, Socialdemokratiet, er med til at trække ned i ligestillingen mellem mænd og kvinder i regeringen.

Blandt S-ministrene er det kun 27,2 procent, der kvinder. Moderaterne klarer sig lidt bedre med 40 procent kvinder, mens Venstre har den mest lige kønsbalance med 42,9 procent kvinder.

Skiftende danske statsministre gør sig normalt overvejelser om kønsbalancen, når de sætter ministerholdet. Og der er garanti for kritiske spørgsmål fra pressen, hvis ministrene langt overvejende er mænd.

Christina Fiig, lektor i køn og europæisk politik ved Aarhus Universitet mener dog ikke, at danske regeringer reelt har tradition for at prioritere ligestilling.

Derfor er der heller ingen overraskelser i forhold til andelen af kvindelige ministre i den nye SVM-regering eller dens magtfulde udvalg, mener hun.

- Det er forventeligt, at godt en tredjedel af ministrene er kvinder, siger Christina Fiig:

- Ligestilling er et blandt flere hensyn i dansk politik. Vi har ikke en tradition for, at ligestilling står så højt på de danske regeringers dagsorden.

Andelen af kvinder i den nye regering er lavere end i de nordiske lande, som Danmark normalt sammenligner sig med.

I Sverige er andelen 46 procent, Norge 47 procent og Finland 58 procent.

Andelen af kvinder i SVM-regeringen og dens magtfulde udvalg skuffer direktør i Kvinfo Henriette Laursen.

- Vi var glade i forbindelse med folketingsvalget, hvor vi for første gang så en kønsbalance inden for normalområdet med 44 procent kvinder. Fordelingen af ministre er ikke nær så højt oppe.

Til sammenligning svarer andelen af kvinder i SVM-regeringen til knap 35 procent. Den forrige regering havde 30 procent kvinder på ministerposterne.