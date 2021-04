Mette Frederiksen overvejer at beholde restriktioner, selvom danskerne er vaccineret

Tirsdag i Folketingssalen luftede Mette Frederiksen (S) tanken om at bibeholde coronarestriktioner, selvom danskerne skulle være vaccineret. Det er blandt andet frygt for mulige mutationer fra udlandet, der bekymrer statsministeren, må man forstå

Hvis man så med i tirsdagens spørgetime i Folketingssalen er der stadig lang vej, før alle coronarestriktionerne bliver ophævet.

Leder for Liberal Alliance Alex Vanopslagh spurgte Mette Frederiksen (S) tirsdag i Folketingssalen om, hvorvidt coronarestriktioner ville forsvinde, når det værste i krisen er overstået.

- Det er ikke det, vi har lavet en aftale om. Det, vi har aftalt med hinanden, er, at vi går efter at få udfaset de nødvendige restriktioner, når det kan lade sig gøre, sagde Mette Frederiksen

- Når man tænker på de mutationer, der er i andre lande, kan vi ikke svare enkelt på sådan et spørgsmål, sagde Mette Frederiksen.

Ingen garantier

Ved det efterfølgende pressemøde, blev hun bedt om at uddybe, hvorfor hun selv i den situation - hvor danskerne er færdigvaccinerede - ikke mener, at alle restriktioner skal ophæves.

- Jeg tror, at spørgsmålet blev stillet modsat. Om jeg kunne garantere, at i den situation ville der ikke være nogen form for restriktioner. Og det er der jo ikke nogen, der kan, fordi vi jo ikke ved, hvilken verden det er, vi kigger ind i - selv i et scenarie, hvor danskerne måtte være vaccinerede.

- Jeg har ikke noget ønske om restriktioner. Det har jeg ikke haft på noget tidspunkt - men ingen folketingspolitikere kan ædrueligt med sikkerhed sige, hvordan tingene ser ud efter sommer i Danmark, siger statsministeren.

Mette Frederiksen kan ikke afvise, at alle restriktioner ophæves, når danskerne er vaccinerede. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Risiko for mutationer fra udlandet

Efterfølgende blev statsministeren spurgt om, hvorfor hun ikke med klar røst kan sige, at den dag, hvor alle danskere er vaccineret, vil der naturligvis ikke være nogen restriktioner.

- Det er ganske enkelt, fordi der ikke er nogen, der ved, hvilken situation vi har med at gøre. Eksempelvis ved vi endnu ikke, hvor mange danskere, der bliver vaccineret. Indtil videre er de vacciner vi bruger i Danmark ikke godkendt til børn. Og der er også et stort ønske om at åbne grænserne op.

- Og undskyld, men det er jo logik for høns, at i takt med at vi begynder at få større udrejse og indrejse, kan der være en risiko for mutationer. Når stadig flere danskere bliver vaccineret, kan vi genåbne større dele af vores samfund - det, er det vi gør nu - og vi får behov for færre og færre restriktioner, sagde Mette Frederiksen.

- Så det har vi aftalt - og Liberal Alliance er i øvrigt med i aftalen - er, at vi hele tiden vurderer restriktionerne og også får dem lagt til side, i takt med danskerne bliver vaccineret. Så nej, I kan ikke udlægge mine ord, som Alex Vanopslagh gør, eller du gør her, siger hun.

Mette Frederiksen bruger blandt andet mutationer fra udlandet som et eksempel på, hvorfor hun ikke kan stille garantier i forhold til restriktioner. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Først sikre, når verden er vaccineret

- Den her situation er båret af, at mange danskere tænker, at i det øjeblik vi alle er vaccineret, er der ikke noget problem. Er det en forkert antagelse?

- Det er jo ikke sådan, at i det øjeblik, hvor vi er vaccineret i Danmark, så er alle vaccineret. Det vil være givet mange europæere, der ikke er vaccineret i det scenarie. Vores nærområder vil ikke være vaccineret i det scenarie, og ikke mindst befolkningen på den sydlige halvkugle vil ikke være vaccineret.

- Det er derfor, at flere og flere globalt taler om, at vi først er sikre, når alle er blevet vaccineret - og der er lang vej endnu. Derfor bliver vi nødt til at gøre det, vi har nu har gjort - i al beskedenhed nu ret succesfuldt igennem 13 måneder - nemlig at få vores land igennem krisen, men hele tiden at tilpasse vores indsats så den passer til de faktiske forhold.

- Det, vi kan konkludere i dag, er, at rigtig mange lande står midt i en buldrende tredje bølge. En række lande har hårde restriktioner og er i gang med yderligere nedlukninger. Danmark er i gang med at genåbne. Det er jo sådan set en ret fantastisk historie, siger Mette Frederiksen.