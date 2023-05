Mette Frederiksen: Putin skal holdes ansvarlig for ødelæggelser

Statsminister Mette Frederiksen (S) kommer med et klart budskab til Ruslands præsident, Vladimir Putin, forud for Europarådets topmøde i Reykjavik i Island.

- Putin og Rusland skal holdes ansvarlige for deres krigsforbrydelser i Ukraine, siger Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar.

På topmødet forventes statslederne at blive enige om at opbygge et register over tab og ødelæggelser i Ukraine. Dermed vil der være et konkret afsæt for at drage Rusland til ansvar for krigshandlinger, fastslår Mette Frederiksen.

- Den russiske aggression og brutalitet over for Ukraine og det ukrainske folk må ikke gå ustraffet hen, siger Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar forud for mødet.

Den danske statsminister får en særlig rolle på mødet, fordi hun leder en rundbordsdrøftelse om netop muligheden for at oprette et register, der kan bruges til at holde Rusland ansvarlig.

Annonce:

Ukrainske Bakhmut ligger i ruiner efter syv måneder med kampe. Se, hvor slemt det står til, i videoen her Så ødelagt var Bakhmut i Ukraine efter syv måneder med kampe.

Både USA og Ukraine deltager i rundbordssamtalen, som ventes at blive den centrale i forhold til udkommet af mødet.

- Europa står mere samlet end nogensinde i kampen for demokratiet og for den verdensorden, der har sikret os fred og frihed i årtier. Jeg ser frem til at genbekræfte og yderligere styrke det europæiske sammenhold mod den russiske aggression, siger Mette Frederiksen.

Topmødet forventes desuden at munde ud i en sluterklæring, hvor medlemslandene blandt andet vil udtrykke støtte til tvangsdeporterede ukrainske børn og deres familier.

Danmark har været medlem af Europarådet siden oprettelsen i 1949. Rusland kom også med i rådet i 1996 efter Sovjetunionens sammenbrud. Forårsfornemmelserne fra 1990'erne er dog nu afløst af en isnende kulde fra begge sider.

I 2022 blev Europarådets medlemmer enige om at udvise Rusland fra rådet efter invasionen af Ukraine. Derefter trak Rusland sig, så Europarådet ikke længere bestod 47 lande, men nu kun 46.

Blandt dem er dog også traditionelt set mere russiskvenlige lande som Serbien. Det er med til at understøtte billedet af, at en aftale om et register over krigsskaderne vil være et udtryk for yderligere isolation af Putins Rusland.