Mette Frederiksen: Rigtig beslutning at Frank Jensen trækker sig

Ifølge statsminister Mette Frederiksen er det 'den rigtige beslutning', at Frank Jensen har trukket sig som overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet.

Det skriver hun på Facebook.

I opslaget roser Mette Frederiksen Frank Jensen for hans tid som minister, næstformand i Socialdemokratiet og overborgmester i København.

'Men. Og der er et men. Der har været nogle personlige forhold omkring Frank, som har været problematiske. Og som ikke har kunnet overkommes og dermed blokeret for et fortsat politisk engagement,' skriver Mette Frederiksen.

Hun skriver samtidig, at hun håber, at hele historien vil blive skrevet og husket, altså at Frank Jensen ikke alene bliver husket for de sager, der fik ham til at gå af, men at han også bliver husket for sin indsats for Danmark og København.

'Afklares professionelt'

I kølvandet på Frank Jensen tilbagetrækning som borgmester lyder det fra Mette Frederiksen, at #metoo-bevægelsen har sat en vigtig og nødvendig diskussion i gang, men at 'det ikke skal være mediernes fremstilling, der afgør udkommet af en sag.'

Hun appellerer derfor til, at 'andre personsager afklares i et professionelt rum,' og henviser til den advokatordning, som Socialdemokratiet har oprettet, for at man netop kan gå til den for at fortælle om sager, hvis man som medlem af partiet føler sig udsat for en krænkelse.

I forbindelse med mandagens pressemøde, hvor Frank Jensen erklærede sin afgang, lød det fra Frank Jensen selv, at han ikke mente, at advokatordningen fungerede efter hensigten, i og med at mange sager mod ham fra medlemmer af Socialdemokratiet var blevet lagt offentligt frem i stedet for at forblive i partiet eller alene blive meldt til advokatordningen.

Kunne ikke få ro om posten

Frank Jensen trak sig mandag ved middagstid, på trods af at han søndag aften havde fået opbakning fra Socialdemokratiet i København, og han havde derfor hensigt om at blive på posten, lød det der.

Mandag kunne han ifølge ham selv imidlertid se, at han ikke ville ro til at udføre sit arbejde som overborgmester og arbejde frem mod næste års kommunalvalg, hvorfor han hellere ville træde tilbage nu.

Foreløbig bliver Frank Jensen afløst af 1. viceborgmester i København Lars Weiss, indtil Socialdemokratiet har fundet deres bud på en mere permanent afløser på overborgmesterposten.

