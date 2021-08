Mette Frederiksen: Situationen i Afghanistan er katastrofal

Situationen i Afghanistan er forfærdelig, og Danmark gør alt, hvad der er muligt, for at få evakueret de borgere, der skal til Danmark.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) mandag formiddag på Amalienborg Slotsplads i København, hvor hun præsenterer nye ministre.

- Situationen er ikke alene alvorlig, den er katastrofal, siger statsministeren.

Situationen i Afghanistan udvikler sig time for time, og der er kaotiske scener i den internationale lufthavn i landets hovedstad, Kabul.

Her prøver desperate mennesker at komme væk, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban har taget kontrol med Kabul og landet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) meddelte sent søndag aften, at det var lykkedes at få en gruppe danskere og nordmænd ud af Afghanistan.

Danmark har militære fly i Afghanistan, men de opererer under svære betingelser.

- Vi arbejder under ekstremt svære forhold, siger Mette Frederiksen.

Mandag oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at Danmark 'langtfra er færdig' med evakueringen af udsendte danske medarbejdere og lokalt ansatte fra Danmarks ambassade i Kabul.