Mette Frederiksen strammer grebet om magten

En fireårsplan for alle ministre er det seneste element i en styrkelse af Statsministeriets greb om magten

Hvad vil du huskes for om fire år?

Det er spørgsmålet, som Mette Frederiksens ministre sammen med deres spindoktorer i disse dage står skoleret i Statsministeriet for at besvare, skriver Politiken Søndag.

Den eksamination er en del af Mette Frederiksens reform af Statsministeriets modus operandi, der skal sikre regeringschefen et stærkere greb om den politiske kurs.

- Det, der har været traditionen i mange år, har været et fravær af langsigtet politisk ledelse. Skiftende regeringer har i virkeligheden ledet Danmark på samme måde: at de enkelte ministre skubber en sag op igennem systemet, og så ender den i koordinations- eller økonomiudvalget. Men du kan jo ikke lede et land på sager, siger Mette Frederiksen til Politiken Søndag.

Klarere kurs

I fremtiden vil statsministeren sikre en klarere kurs ved at lægge en fireårsplan inden for hvert ministerområde, der kommer til at fungere som regeringens overordnede styringsredskab.

Hvad er formålet med fireårsplanerne, Mette Frederiksen?

- Det er ledelse, og det er vores kontakt med danskerne. Danmarks skal stå stærkere set med socialdemokratiske briller, end da vi tog over. Hvis ikke man hele tiden ledelsesmæssigt insisterer på, at det er det, der er opgaven, risikerer alle ministre, mig selv inklusive, at drifte, siger statsministeren til Politiken Søndag.

Risikoen er, at ministrene ’kører biksen’ i stedet for at skabe forandringer, mener Mette Frederiksen.

- Driften er en nødvendig opgave, man ikke må tage let på, men det er ikke den vigtigste opgave. Det er at forandre, for det er det, politik handler om, siger hun til Politiken Søndag.