Mette Frederiksen: - Udskyd eller aflys arrangementer med mere end 1000 deltagere

Regeringen opfordrer fredag arrangører til at aflyse eller udskyde arrangementer med over 1000 mennesker på grund af coronavirus.

- Det er en opfordring, som vi forventer bliver efterlevet, statsminister Mette Frederiksen (S). Det sker for at forhindre, at coronavirusset spredes yderligere.

Opfordringen gælder til sidst i marts.

* Arrangementer med 1000 eller flere deltagere ønskes udskudt eller aflyst. Det sker for at dæmme op for smittefaren.

* Ved arrangementer med under 1000 deltager opfordres arrangørerne til at overveje smitterisiko ved at gennemføre arrangementet.

* Myndighederne opfordrer desuden til, at man afholder sig fra kram, kindkys og håndtryk, når man mødes og holder afstand fra hinanden for at begrænse coronasmitte.

* Derudover opfordrer myndighederne til, at man hoster i ærmet og har en god håndhygiejne.

* Danskere, der overvejer at rejse til udlandet, bør opdatere sig på Udenrigsministeriets hjemmeside - nærmest dagligt.

* Sundhedsmyndighederne samler alle oplysninger om coronavirus et sted på hjemmesiden coronasmitte.dk, så man kun skal orientere sig et sted.

* Danskerne skal regne med løbende briefingerne fra myndighederne - måske dagligt.

Kilder: Pressemøde i Statsministeriet.