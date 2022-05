Mette Frederiksen: Verden befinder sig i en skæbnestund

- Verden bliver aldrig den samme igen.

Der var fokus på krigen i Ukraine og konsekvenserne af den, da statsminister Mette Frederiksen (S) søndag gik på talerstolen hos Socialdemokratiets partiforening i Ballerup på arbejdernes internationale kampdag.

Her lød det, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, har undervurderet Danmark, vores allierede og Vesten.

- Verden lige nu befinder sig i en skæbnestund. Pladerne flytter sig, siger Mette Frederiksen videre i sin tale.

- Putins krig er ikke alene et angreb på Ukraine. Det er et angreb på alle os, der vil have en verden med fred og demokrati. Derfor er tiden også til at spørge i vores land: Hvad er Danmarks ansvar?

Videre lyder det fra Mette Frederiksen, at 'fællesskab er Danmarks styrke'. Hun kommer igen med en opfordring til, at danskerne stemmer ja ved folkeafstemningen 1. juni om at afskaffe forsvarsforbeholdet.

- Når vores værdier er under angreb, er det ikke nok, at vi fortæller hinanden om vigtigheden af de værdier. Så skal vi også være klar til at forsvare dem.

- Danmark er for lille til at stå alene som det eneste land med et forsvarsforbehold. Vi skal være med og tage ansvar. Vi skal samle os med de lande, vi deler vores værdier med. Med de demokratiske lande i Europa, der ligesom os tror på frihed og selvstændighed.

- Det er derfor, vi 1. juni skal stemme om, hvorvidt Danmark skal deltage i Europas samarbejde om forsvar og sikkerhed ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Og det er min meget, meget klare anbefaling, at vi stemmer ja, siger statsministeren.

Mette Frederiksen slog i sin tale også fast, at regeringen vil fortsætte med reformer.

- Reformer, der styrker dansk økonomi. Får flere i beskæftigelse. Så vi også i fremtiden har en økonomi, der kan stå imod, når en krise rammer.

Men krisen med stigende priser vil ramme danskerne, lyder det. Ikke alle kan holdes 'skadefri'.

- Jo mere økonomisk aktivitet, vi understøtter, jo større er risikoen for, at inflationen stiger. Derfor skal hjælpen være målrettet. Og midlertidig, siger Mette Frederiksen med henvisning til regeringens forslag om, at pensionister med de laveste indtægter skal have ekstra hjælp.

Senere søndag taler Mette Frederiksen på Arbejdermuseet i København, i Odense og i Slagelse.