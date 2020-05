Mette Frederiksen: Vi opretter en ny styrelse

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger på pressemøde om covid-19, at regeringen opretter en ny styrelse - hun erkender, at landet skal være bedre forberedt i tilfælde af en ny pandemi

Statsminister Mette Frederiksen (S) bebuder nu, at hun opretter en ny styrelse:

- Vi har indkaldt til pressemøde for at fortælle, at vi nu styrke det samfundsmæssige beredskab. Derfor opretter vi en ny styrelse, der skal sikre forsyning af værnemidler og testfaciliteter. En anden gang kommer vi ikke til at stå i en situation, hvor vi mangler test og værnemidler, siger Mette Frederiksen.

- Den nye styrelse skal tage sig af det praktiske, logistikken og det samfundsmæssige beredskab. Det vi kan se nu, at en virus starter som et sundhedsmæssig udfordring, men ender med at være et problem for hele samfundet, fortsætter statsministeren, som siger, at den nye coronastyrelse skal være klar i august.

- Vi har fået corona-smitten under kontrol. Vi har netop taget fat på anden fase af genåbningen, og vi har nu en samlet plan for, hvordan vi gradvist genåbner hele samfundet. Den plan står hele Folketinget bag, indledte hun med at sige på pressemødet.

- Men corona-virus er lige så smitsom og farlig. I takt med genåbningen skal vi for alvor til at håndtere, at smitten er i mellem os, siger statsministeren, som erkender, at landet skal være bedre forberedt i tilfælde af en ny pandemi:

- En anden gang kommer vi ikke til at stå i en situationen, hvor vi mangler test og værnemidler, lyder det.

Der er registreret 10.591 coronasmittede danskere. Det er en stigning på 78 siden mandag. 334.260 personer er blevet testet, viser tal fra Statens Serum Institut.

Se også: Minister: Syge kan isoleres på hoteller