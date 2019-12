Mette Frederiksen vil holde IS-mødre ude af Danmark

En af efterårets svære debatter i udlændingepolitikken har handlet om, hvorvidt børn af forældre, der har tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat, skal til Danmark.

Danske myndigheder har hidtil hentet en såret 13-årig dreng og et forældreløs spædbarn, men nu er der ikke flere kendte sager, hvor myndighederne vil give dispensation, så børn af fremmedkrigere kan komme til Danmark.

Det fastslår statsminister Mette Frederiksen (S) samtidig med, at hun varsler flere stramninger over for fremmedkrigere i det nye år.

Dermed vil Danmark ikke give hjælp til de omkring 30 børn, der fortsat er i lejrene, og hvis forældre er danske statsborgere eller har været danske statsborgere.

Mette Frederiksen er med egne ord "dybt bekymret" for, at Politiets Efterretningstjeneste, PET, fortsat vurderer terrortruslen mod Danmark som "alvorlig". Truslen kommer ifølge PET blandt andet fra Islamisk Stats sympatisører og fremmedkrigere.

- I offentligheden lyder det nogle gange som om, at vi har nogle mænd, som potentielt har begået alvorlige forbrydelser, og så er der nogle mødre, som er havnet i en fælde. Jeg skelner ikke mellem mænd og kvinder i den her sammenhæng. Jeg skelner mellem voksne og børn. Men udfordringen er, at vi kan ikke skille børnene fra deres mødre, siger Mette Frederiksen i et længere interview.

Spørgsmål: Børnene i lejrene har ikke truffet beslutning om at tilslutte sig Islamisk Stat. Hvorfor skal de ikke til Danmark?

- Det er rigtigt, at børnene ikke har taget stilling. Problemet er, at deres mødre har taget aktiv stilling. Mødre er jo et begreb, der klinger positivt i de fleste menneskers øre. Jeg er også mor, og mødre kan normalvis lide alt, hvad der er forbundet med begrebet. Men man skal bare huske på, hvad det er for en gruppe kvinder, vi taler om. Det er kvinder, der imod vores anbefaling, imod al fornuft, al demokratisk overbevisning, imod alle frihedstanker og idealer er rejst til Syrien og gået aktivt ind i at støtte Islamisk Stat og kalifatet, siger Mette Frederiksen.

Hun peger på, at Danmark vil være konventionsforpligtet til at tage mødrene med til Danmark, hvis der bliver åbnet op for børnene.

- Hvis jeg sagde, at vi tager de børn til Danmark, så følger deres mødre med, og de har intet at gøre i det her land. De har vendt Danmark ryggen. De har tilsluttet sig Islamisk Stat, som er det værste regime verden har set i rigtig, rigtig mange år. Derfor skal de kvinder selvfølgelig ikke til Danmark, hvis vi overhovedet kan undgå det. Det er det, der er dilemmaet. Og det bliver overset i debatten, hvor mange siger, at du kan jo bare tage børnene hjem, Mette. Nej, det kan jeg ikke, for så følger deres mødre med, og de har ikke en plads i vores samfund, siger Mette Frederiksen.

I S-toppen giver man ikke meget for argumentet om, at Danmark bør tage fremmedkrigerne hjem og retsforfølge dem. Beviser fra Syrien er så svære at finde, at mange fremmedkrigere reelt ikke vil kunne stilles til ansvar for deres handlinger, hvis de kom til Danmark, er vurderingen.