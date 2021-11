Mette Frederiksen vil onsdag forklare slettede sms'er

Den seneste uge har statsminister Mette Frederiksen (S) gang på gang undladt at svare på spørgsmål om slettede sms'er.

Heller ikke embedsmændene i Statsministeriet har villet svare på, hvornår man begyndte en automatisk sletning af sms'er blandt topfolkene i ministeriet.

Dermed udestår en række spørgsmål om de slettede sms'er, som Minkkommissionen ønsker udleveret.

Kommissionen skal afdække forløbet omkring Mette Frederiksens milliarddyre beslutning om at aflive alle mink i Danmark.

På et pressemøde i forbindelse med Nordisk Råds møde i København siger Mette Frederiksen dog, at hun nu vil svare på spørgsmålene:

- Nu er vi i dag optaget af de nordiske spørgsmål. Men lad os se, om vi ikke senere på dagen kan samle op på de spørgsmål, der bliver stillet, og så giver jeg svarene der, siger Mette Frederiksen.

I forbindelse med Minkkommissionens arbejde er det kommet frem, at en række nøglepersoner - her i blandt statsminister Mette Frederiksen (S) - har haft deres mobiltelefoner indstillet til at slette sms-beskeder efter 30 dage.

Andre, der har haft den indstilling på deres telefon, er departementschef Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape. Alle arbejder i Statsministeriet.

I Minkkommissionens afhøringer er nogle af de slettede beskeder fra Mette Frederiksens departementschef, Barbara Bertelsen, kommet frem. De har været sendt til ansatte i det daværende Miljø- og Fødevareministerium.

Sms'erne tegner et billede af et hårdt magtspil, hvor Barbara Bertelsen har forsøgt at presse det daværende Miljø- og Fødevareministerium til at tage ansvaret for beslutningen.

Det kom siden frem, at der ikke var lovhjemmel til at aflive minkene. Sagen sluttede i første omgang med, at Mogens Jensen (S) gik af som miljø- og fødevareminister. Men Minkkommissionen skal afdække statsministerens viden og ansvar i sagen.