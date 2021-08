Mette Frederiksens højre hånd stopper

Mette Frederiksens højre hånd og Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, stopper. Han tiltræder stillingen som Senior Vice President i Københavns Lufthavne A/S, skriver Socialdemokratiet.

Ny partisekretær bliver Lasse Ryberg.

Statsminister og S-formand Mette Frederiksen udtaler:

- Jan efterlader en stærk og engageret partiorganisation, der ikke kun har fokus på kampagner, men også på udvikling af politik.

Som partisekretær har Jan Juul Christensen været en af Mette Frederikens nærmeste medarbejdere i Socialdemokratiet. Statsministeren har da også kun rosende ord at sige om den afgående partisekretær.

'Jeg har altid været tryg ved, at Jan havde det øverste organisatoriske ansvar for vores parti – et ansvar, han har løftet kompetent og med forståelse for alle dele af Socialdemokratiets organisation. Jan har været en utrættelig sparringspartner, ligesom han har spillet en afgørende rolle i at tilrettelægge de valgkampe, vi har ført – og som gør, at vi p.t. er Danmarks største parti både kommunalt, regionalt og i Folketinget,' lyder det fra Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.