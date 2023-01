Mette F's nytårstale: Det blev ikke nævnt med et ord

Søndag holdt statsminister Mette Frederiksen (S) sin årlige nytårstale, og talen fylder i mandagens avisledere.

Flere aviser savnede fokus på den reformpolitik, som den nye regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne i høj grad slog sig op på.

- Ingen kan forvente, at en nytårstale præsenterer detaljerede politiske initiativer.

- Men når Mette Frederiksen nu selv har sagt til vælgerne, at de skal måle SVM-regeringens legitimitet på evnen til at realisere de nødvendige reformer, så var nytårstalen desværre meget langt fra at besvare de mest påtrængende spørgsmål, skriver Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, i mandagens leder.

Også Berlingske, der i lederens overskrift skriver, at 'Røde mor er tilbage', er skuffet over manglen på fokus på reformpolitik.

Avisen undrer sig også over, at der hverken var tak til regeringspartnerne eller et eneste ord om skattelettelser eller arveafgifter.

- Hvis man vidste det i forvejen, så var nytårstalen en tydelig påmindelse om, at Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) får kamp til stregen, når de vil have gennemført borgerlig politik i den kommende regeringsperiode, skriver Berlingskes chefredaktør Mette Østergaard.

Jyllands-Posten mener også, at der manglede konkrete planer i nytårstalen.

- Nytårstalen kan bedst beskrives som regeringsgrundlaget i læse-let-udgave, lyder det i mandagens leder.

I Informations leder sammenligner avisens chefredaktør, Rune Lykkeberg, statsministeren og dronningens nytårstaler.

Han mener, at dronningens tale rummer en sandhed, som underminerer Mette Frederiksens tale.

For dronningen gav i sin nytårstale de unge ret, når de sætter spørgsmålstegn ved den måde, som vores samfund er indrettet på.

Imens fastholdt Mette Frederiksen i sin tale ifølge chefredaktøren devisen om, at løsningen på kriser og krig er øget arbejdsudbud.

- Det er også et afsæt for en offentlig opposition i det nye år, at selv dronningen kan se, at de unge, som stiller ubehagelige spørgsmål til vores forbrug af naturressourcer og materialisme, 'i betydeligt omfang nok har ret', skriver Lykkeberg.

Mette Frederiksen ved at det er upopulært at afskaffe helligdag