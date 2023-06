Mette Gjerskov er død: Kæmpede mod smerterne

Mette Gjerskov (S) var en politiske kæmper, der tog tørre politiske tæsk for at så ved sine holdninger

Kort efter at være vendt tilbage til Christiansborg fra en langvarig sygemelding døde socialdemokraten Mette Gjerskov mandag - 56 år gammel. Hun var en af de politikere på Christiansborg, der var værdsat af både kollegaer og ansatte for sit sympatiske væsen og sin gæve personlighed.

Hun talte rent ud af posen. Og der var sjældent langt til smil og hendes karakteristiske latter på gangene eller de steder, hvor både politikere og ansatte sniger sig til en cigaret.

Men det sidste år var Mette Gjerskov ukuelighed sat for alvor på prøve af et voldsomt sygeforløb og kroniske smerter.

- Den eftermiddag ramte smerten mig på et sekund, da jeg sad og lagde puslespil med mine niecer. En meget stærk smerte, der ramte mig som et slag i min mave, fortalte hun til Ekstra Bladet for et år siden om den dag i februar 2022, det hele ramlede.

Kroniske smerter

Før den dag var Mette Gjerskov blevet udredt for kroniske smerter og havde taget orlov fra det Folketing og den politiske kamp, der havde fyldt hendes liv.

Og da smerten for alvor ramte var hendes liv i fare. Hun blev hastet på sygehuset, hvor det blev konstateret, at hendes milt var bristet.

- I Køge tømte de 4,7 liter blod ud af min bughule. Det var kun, fordi de havde givet mig så meget blod i Roskilde, at jeg overhovedet havde noget at gøre godt med. Det var på et hængende hår, sagde hun til Ekstra Bladet.

Mette Gjerskov (S) fik under sin sygdom en hund, som hun blev meget knyttet til. Foto: Linda Johansen

Hårde kampe

Mette Gjerskov var dog langt fra uvant med at kæmpe. Hun kæmpede sig i Folketinget i 2005 og blev i 2011 fødevareminister i Helle Thorning-Schmidts regering. Det var dog ikke fødevarer, der bragte hende i søgelyset, men den rygeboks, hun fik installeret i ministeriet.

Den holdt hun fast i trods hård kritik fra ikke mindst egne socialdemokratiske kollegaer. Det bed ikke på hende.

I 2011 blev Mette Gjerskov (S) fødevareminister, da Socialdemokratiet tog magten fra Venstre. Foto: Joachim Adrian

Og skulle der være tvivl om, om Mette Gjerskov var klar til at tage tæsk af sine egne for at være tro mod sig selv, forsvandt den i foråret 2018.

Her meddelte Mette Gjerskov, at hun ville stemme imod burkaforbuddet, selvom Socialdemokratiet nu skulle være strammere på udlændingepolitikken for at vinde Mette Frederiksen (S) magten tilbage.

Kupforsøg og rasende chefer

Oppositionen til ledelsen førte endda til, at hun blev forsøgt kuppet i sin egen kreds. Kuppet blev iværksat med negative historier i medierne og indkaldelse til kampvalg samme dag, som Mette Gjerskov var fløjet til USA for at deltage i en konference. Men kæmperen Mette Gjerskov hoppede resolut på et fly hjem.

Og en uge efter uddelte hun nærdemokratiske stokkeprygl til udfordreren og blev genvalgt som Folketingskandidat i kredsen med stemmerne 120 mod 33.

Mette Gjerskov var meget vellidt i sin kreds, der igen og igen opstillede hende til Folketinget. Foto: Finn Frandsen

En rasende partitop rev herefter hendes ordførerskab i Folketinget fra hende. Men det ændrede ikke på noget for Mette Gjerskov, der den 31. maj som eneste socialdemokrat stemte imod loven.

Kæmpede fra bagerste række

Mette Gjerskov kom aldrig helt frem i den socialdemokratiske bus igen efter opgøret. Men på Christiansborg fortsatte hun kampen for de emner, der stod hendes hjerte nært; blandt andet natur og ikke mindst ligestilling.

- Hun vovede at tale Roma midt imod. Når det var nødvendigt. Mange så i Mette et ægte menneske med værdierne i orden og hjertet på rette sted. Og de havde ret, skrev hendes bror, Morten Gjerskov, på Facebook tirsdag.