Mette i 'fin' Trump-klub: Her er kvinderne han kaldte 'nasty'

Mette Frederiksen (S) er endt på præsident Donald Trumps sigtekorn.

Den amerikanske regeringschef er mildt sagt fornærmet efter statsministerens stempling af Trumps uopfordrede tilbud om at købe hele Grønland som 'absurd'.

Onsdag aften dansk tid har Trump på en pressebriefing kaldt det for 'nasty' - væmmeligt - fra Mette Frederiksens side.

Og dermed er Mette Frederiksen med et trylleslag kommet i 'fint' selskab.

Det er nemlig langt fra første (og med stor sikkerhed ikke sidste) gang, at Donald Trump bruger netop det skældsord om personer, han ikke bryder sig om.

Særligt kvinder - og gerne stærke politiske aktører, der har sagt præsidenten imod - er gennem årene blevet brændemærket med prædikatet 'nasty', når de er kommet gennem Donald Trumps Twitter-maskine.

Trumps brug af den nedsættende term har fået mange politiske iagttagere og modstandere til at kritisere præsidenten for at være misogyn - kvindefjendsk - og ude af stand til at modtage kritik fra kvinder, uanset hvor legitim, den måtte være.

Denne gang var det så Mette Frederiksen, der stod for skud.

Her er et overblik over de mest kendte eksempler fra de seneste år:

'Eksklusiv' klub - Kvinderne Trump kaldte 'nasty' Hillary Clinton Det mest kendte eksempel på Donald Trumps brug af ordet 'nasty' er Hillary Clinton, som igen og igen måtte lægge ryg til Trumps angreb i valgkampen i 2016. - Sådan en væmmelig kvinde, lød det fra Donald Trump i den første kandidat-duel i oktober 2016, da Clinton på landsdækkende tv insinuerede, at Trump kunne finde på at undslå sig de skattestigninger, hun barslede med, hvis hun blev præsident. Efterfølgende har Trump et utal af gange brugt ordet 'nasty' om Clinton på bl.a. twitter. Hertuginde Meghan Donald Trump fik tidligere på sommeren udløst en mindre diplomatisk krise - og fik nærmest den stive overlæbe til at sitre - da han om den nyslåede britiske hertuginde, amerikanskfødte Meghan, fik stemplet hende som 'nasty'. Det skete kort tid før et statsbesøg i Storbritannien, hvor Trump bl.a. skulle møde Meghans nye sviger-farmor, dronning Elizabeth. Årsagen: Meghan havde i 2016 kritiseret præsidenten for at være 'misogyn'. Mange så angrebet fra Trump som en direkte trussel mod 'det særlige forhold' mellem Storbritannien og USA, der betragtes som nogle af verden tættest allierede demokratier. Nancy Pelosi Det kan godt være, Mette Frederiksen har fået med grovfilen af Donald Trump. Men vi er end ikke i nærheden af det søle, han fik hevet formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, igennem tidligere på sommeren. - Jeg synes, hun er en væmmelig, hævngerrig, frygtelig person, lød det fra Trump, efter det var kommet frem, at Pelosi havde ønsket Trump fængslet. Omarosa Manigault Også Trumps egen (eks)-rådgivere har måtte stå model til voldsom kritik gennem årene. I 2018 kaldte han Omarosa Manigault, der er tidligere rådgiver for 'den hund' og en 'skør, grædende afskyelig' kvinde på Twitter. Et par grader op fra 'blot' at blive stemplet 'nasty'. Megyn Kelly Et af Donald Trumps mest opsigtsvækkende, bizarre og siden voldsomt kritiserede angreb på en kvinde, han var uenig i, kom dog i 2016. Her kastede han sig frådende over tv-værten Megyn Kelly, som han mente havde været for kritisk i et interview: - Man kunne se, der kom blod ud af hendes øjne; blod ud af hendes 'whatever'. Kelly har siden fortalt, at angrebet fra Trump satte gang i en uhørt grad af online-mobning fra 'trolde' på nettet, som varede i et år.