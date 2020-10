Mette i indædt forsvar

Der er ikke noget at komme efter.

Det ikoniske forsvar løb over Anders Fogh Rasmussens læber, hver gang en møgsag truede den tidligere statsminister i 00'erne.

Forleden genopsatte nuværende statsminister Mette Frederiksen den forestilling - kun ordlyden var ny.

Hun afviser al kritik af Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, som ganske opsigtvækkende har taget direkte fat i den daværende rigspolitichef efter en voldelig hændelse foran sit hjem.

- Jeg har en generel forventning til alle, der har et ansvar i det her land, om at reagere, når de ser vold.

- Og hvis man oplever, at der ikke blive reageret ordentligt, at man så selvfølgelig reagerer. Det forventer jeg af alle ledere, siger Mette Frederiksen.

Andre sager?

Ekstra Bladets afsløring har ellers vakt harme på Christiansborg. SF og DF kræver en redegørelse omkring forløbet.

- Der, hvor jeg bliver betænkelig, er, hvis man har lagt pres på politiet for at gøre noget bestemt i en sag. Det er en anelse bekymrende, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

- Mette Frederiksen, er der andre sager, hvor departementschefen under dig har kontaktet ledende embedsmænd for at sikre sig, at sager, der ligger hende på sinde, har fået hurtigere sagsbehandlingstid?

- Det ved jeg ikke noget om, siger hun.

