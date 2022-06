Mette i skyggen af Rigsretten

En sort sky trækker sig sammen over statsminister Mette Fredriksen. Inden længe vil vi vide, om den fortætter sig og udløser et regulært uvejr.

Sker det, vil Mette Frederiksen stå i sin alvorligste krise, siden hun tiltrådte som statsminister. Og dét på det værst tænkelige tidspunkt – på tærsklen til det folketingsvalg, som end ikke den mest magtfuldkomne statsminister kan få til at gå væk af sig selv; senest om et år SKAL Danmark til valg. Også selvom regeringslederen står med en gedigen møgsag.

Det er Minkkommissionionens beretning, der spøger. Formentlig om en måned skal den endelige konklusion foreligge. Men allerede nu ved vi noget. For som omtalt i Ekstra Bladet forleden, har kommissionen sendt såkaldte ”høringsbreve” ud til de involverede, og heraf fremgår det temmelig klart, at Statsministeriet – læs: Mette Frederiksen og dennes departementschef Barbara Bertelsen – næppe slipper af krogen.

I måneder har landsdommer Michael Kistrup sammen med en række andre juridiske kapaciteter kulegravet, hvad der egentlig skete, da regeringen for halvandet år siden med et pennestrøg udraderede et helt erhverv og i øvrigt udløste en gigantregning på 19 milliarder kroner:

I dag ved alle, at dén beslutning var ulovlig. Og at hastværket var uden historisk sidestykke. Det store spørgsmål er, om også statsministeren og departementschefen vidste – eller burde have vidst – at den var gal.

Kommer der alvorlig kritik, vil Mette Frederiksen – sin sædvanlige brutale modus taget i betragtning - næppe gå af vejen for at tørre kritikken af på andre, herunder sin indtil nu tro væbner Barbara Bertelsen. Førend vi aner det, kan Barbara Bertelsen pludselig blive tilbudt andre opgaver i statens tjeneste. Måske en attraktiv ambassadørpost?

Men så nemt vil Mette Frederiksen trods alt ikke kunne slippe for selv at stå til ansvar. Den politiske realitet er, at oppositionen vil være ude med skarp personlig kritik – det lever hun dog nok med; det er en selvfølgelighed. Langt værre for statsministeren er det selvfølgelig, at også flere af regeringens støttepartier vil være tvunget til at gå benhårdt efter sagen. Ikke mindst de Radikale, der ikke oplever at skylde Mette Frederiksen ret meget, vil være ubønhørlige.

Derfor vil realiteten være, at en kritisk rapport fra Minkkommissionen uundgåeligt betyder, at Mette Frederiksen hen over sommeren og i efteråret skal løbe spidsrod mellem politikere, der med tiltagende kraft vil kræve yderligere undersøgelser af den betændte sag med henblik på at få hende sat for Rigsretten. Ikke just den bedste underlægningsmusik for en statsminister i et valgår.

Statsministerens store problem er, at dagsordenen er rykket videre fra dengang, hun var i sit es – da pandemien var på sit højeste, og hun gav den som hele Danmarks corona-dronning med massiv tilslutning. Det var dengang, hun afværgede det meste kritik med, at Danmark befandt sig midt i en sundhedskrise.

Eller som hun selv formulerede det, da hun og Bertelsen i sin tid blev kritiseret for at have slettet sms’er: ’Vi var i gang med at redde liv.’

Underforstået: Tiden er ikke til juristeri, drilleri eller partipolitisk flueknepperi.

Det er muligt, at det argument for to år siden var gangbart hos visse vælgere. Men det preller med sikkerhed fuldstændig af på landsdommer Kistrup, når han skriver sin endelige konklusion.

For ham er det alene afgørende, om Statsministeriet handlede ulovligt og magtfuldkomment. At det så til overflod var i læ af en sundhedskrise, stiller ikke sagen bedre i juristernes øjne. Måske ligefrem tværtimod.

Den endelige konklusion fra Michael Kistrup og hans team må vi vente nogle uger på. Men for Mette Frederiksen er der flere uheldsvangre tegn på, at det næppe går hendes vej.

Vi ved, at kommissionen har interesseret sig ganske meget for den magtkoncentration, som har fundet sted i Statsministeriet under Mette Frederiksen. Vi ved, at kommissionen har spurgt ind til andre sager, hvor hun og Barbara Bertelsen har været nidkært inde over selv de mindste detaljer.

Det er et skidt tegn for Mette Frederiksen. For det tyder på, at kommissionen vil forkaste den lidt for belejlige påstand om, at Statsministeriet i lige netop minksagen slet ikke – som i alle andre sager – skulle have blandet sig. Den forekommer alligevel for tyk. Og derfor er det, at Mette Frederiksen har al mulig grund til at frygte rapporten.

Hvad betyder så en kritisk rapport for, hvornår valget kommer?

I virkeligheden kan det gå to veje. Mest oplagt er det, at Mette Frederiksen vil bremse alle eventuelle planer om et hurtigt efterårsvalg og vente til et godt stykke inde i næste forår. For hvilken statsminister ønsker at møde vælgerne i skyggen af en rigsretssag?

Svaret er: Måske lige netop Mette Frederiksen. Hvis hun altså er fræk nok.

For hvad nu hvis hun kan vende en kritisk rapport til en diskussion om, hvorvidt hun og regeringen overordnet set gjorde det rigtige under coronaen. Det vil måske – til syvende og sidst – ikke være det værste tema at gå til valg på.