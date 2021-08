Mette klapper i om koncert midt i krise

Socialdemokratiet var klare i mælet, da tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen tog til vinsmagning med tilhørende live-opera på Restaurant Fabio under flygtningekrisen i efteråret 2015:

'Løkke er til vinfest (iflg. Ekstra Bladet). Politiet har opgivet i Rødby (iflg. Rasmus Tantholdt). Godnat!', skrev nuværende udlændingeminister Mathias Tesfaye, på Twitter.

Men når det gælder statsminister Mette Frederiksens koncert-gængeri fredag aften i Odense - sideløbende med det eskalerende kaos i Afghanistan - er ordstrømmen anderledes tørkeramt.

- Ingen kommentarer, lyder det fra Statsministeriet.

Skøn aften

Den danske ambassade i Kabul var kort før koncerten blevet evakueret. Alligevel blev de danske brugere af techgiganten Instagram mødt med billeder af en storsmilende statsminister, der havde en 'skøn aften' med Folkeklubben i Odense.

Hun var flankeret af sin partifælle, Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, der snart skal føre kommunalvalgkamp. Også forsvarsminister Trine Bramsen var til koncerten.

'Endelig kan vi gå til koncert igen,' skrev Bramsen til sine Facebook-følgere, inden den menneskelige og storpolitiske katastrofe for alvor foldede sig ud i Afghanistan og hovedstaden Kabul.

Fra situation room til sæler

Så alvorlig var krisen, at der til lejligheden blev oprettet et situation room, med udenrigs- og forsvarsministeren, hvorfra man lørdag helt, helt usædvanligt mødtes virtuelt med Folketingets Udenrigspolitiske Nævn. Det skriver Politiken.

Den slags møder er ellers altid omgærdet af den største fortrolighed og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, så fremmede magter ikke lytter med.

Men krisens omfang bød altså, at det blev holdt virtuelt lørdag aften, skriver Politiken.

Ikke misset et møde

Næste dag tog forsvarsministeren så til Ærø for at mødes med fiskere og lokale partifæller for blandt andet at tale om sæler.

Trods koncerten fredag aften og turen hele vejen til Ærø og tilbage igen, så har forsvarsministeren ikke misset et eneste fysisk møde om den kritiske og helt uforudsigelige situation i Afghanistan, oplyser ministeriet til Ekstra Bladet.