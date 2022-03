Mette klapper i om smykkelov

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at man ikke skal tage smykker eller andre værdier fra flygtninge, der kommer fra Ukraine. Statsministeren vil dog ikke forklare, hvorfor flygtninge fra andre lande ikke undtages

Flygtninge fra Ukraine skal have lov til at beholde deres smykker og andre værdier over 10.000 kroner, når de søger ly i Danmark. Alle andre flygtninge, derimod, risikerer stadig at få beslaglagt deres ejendele, når de sætter fødderne i Danmark.

Det står klart efter, at Folketinget er i gang med at forberede en haste-særlov for de hundredtusindvis af mennesker, der i disse dage flygter fra Ruslands bombardementer i Ukraine.

Både Socialdemokratiet og Venstre understregede tidligere på ugen overfor Ekstra Bladet, at de ikke synes, at smykkeloven ikke skal gælde for ukrainere. Begrundelsen er, at folk kommer fra vores eget nærområde i Europa.

Partier freder ukraineres smykker

Men da Ekstra Bladet fredag forsøgte at få statsminister Mette Frederiksen til at uddybe forskellen på, at flygtninge fra Europa ikke behøver at aflevere større værdier, når de ankommer til Danmark, var der ikke nogen kommentarer.

For umenneskeligt?

Ekstra Bladet ville ellers gerne vide, om statsministeren synes, at det er for umenneskeligt at tage smykker fra de flygtende ukrainere. Og hvor langt væk man skal være flygtet fra, før man i regeringens øjne ikke behøver at lægge værdierne på statens bord.

Men selvom statsministeren kort forinden havde hyldet den frie presse i en tale ved uddelingen af årets pressefoto i Den Sorte Diamant, så var der altså ingen kommentarer til de fremmødte journalister bagefter.

Skal hurtigt i job

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev fredag enige om grundlaget for at få ukrainerne sendt direkte ud på det danske arbejdsmarked.

Indtil videre har omkring 100 ukrainere søgt asyl i Danmark. Smykkeloven er endnu ikke taget i brug i forhold til dem, oplyser Udlændingestyrelsen til Ekstra Bladet.

Langt de fleste ukrainere behøver dog ikke at søge asyl i Danmark, fordi de har ret til visumfrit ophold i tre måneder. De danske myndigheder regner med at kunne indkvartere 20.000 ukrainske flygtninge i asylsystemtet.