Mette lokker Tulle: Det siger Nyrup om stuerene-citat

Mette Frederiksen vil danne politisk par med Dansk Folkeparti, men samtidig vil den tidligere statsminister Poul Nyrup (S) ikke erklære partiet for ’stuerene’

Elefanten i rummet spankulerede rundt i foyeren til Socialdemokratiets kongres i Aalborg i weekenden.

Den røde ronkedor og tidligere S-statsminister Poul Nyrup har aldrig revurderet sit markante brændemærke af Dansk Folkeparti som ikke-stuerene.

Nu gik han så rundt og lyttede til Mette Frederiksens forsøg på at lokke Dansk Folkeparti ud af blå blok og ind i socialdemokratiske arme.

– Ærligt talt, Kristian Thulesen Dahl. Hvorfor peger I egentlig på Lars Løkke? Det giver ingen mening, sagde Mette Frederiksen.

Det bryder noget med Nyrups version af Dansk Folkeparti, som han lancerede på Folketingets talerstol i 1999.

– Uanset hvor mange anstrengelser I gør jer, stuerene bliver I aldrig, set med mine øjne, sagde Poul Nyrup for knap 20 år siden.

Derfor fangede Ekstra Bladet den tidligere statsminister i foyeren for at høre, om han var enig med den nuværende S-formand om samarbejdet med Kristian Thulesen Dahl. Er Dansk Folkeparti blevet stuerene?

– Det er en ny tid, vi er i, med nogle nye udfordringer, og som Willy Brandt sagde, har hver tid sine svar, sagde Poul Nyrup.

– Hvad synes du om den nye linje i S?

– Jeg synes, du er meget sød og meget dygtig. Og nu vil jeg gå ned og lave nogle skriftlige opgaver.

– Men er DF omsider blevet stuerene?

– Det har jeg udtalt mig om utallige gange. Det har jeg sagt, og det står jeg ved.

– Så det bliver de aldrig?

– Som jeg har sagt det til dig: Hver tid har sine svar – jeg har mit. Farvel.

Pludselig fik Poul Nyrup travlt. Han havde ellers så god tid, da emnet var den socialdemokratiske kongres, og hvor meget han nyder at komme der.

Har sjældent udtalt sig

At Nyrup, som han selv siger, skulle have udtalt sig om det markante DF-citat mange gange må tænkes at være noget, han har gjort til sin kone, Lone, hjemme i privaten.

Den umiddelbart seneste egentlige udtalelse om citatet var i 2010. Her anerkendte Nyrup, at Dansk Folkeparti er demokratisk valgt og legitimt. Alligevel stod han ved citatet om partiet.

– Men de holdninger, det (partiet, red.) har til folk fra andre lande, bliver i min verden ikke stuerene, sagde Nyrup i 2010.

For 18 år siden sagde Poul Nyrup til Ekstra Bladet, at stuerene-bemærkningen ’sigter alene til forslaget om at udvise en hel familie på baggrund af en enkelts forbrydelse’.

– Det fortryder jeg ikke. Men jeg fortryder det, hvis det forstås sådan, at det sigter på Pia Kjærsgaards vælgere. Det var ikke meningen, sagde Poul Nyrup til Ekstra Bladet i 2000.