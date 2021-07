Mette 'lukker helt ned'

Agurkerne vokser, og Folketinget holder ferie. Og nu vil statsministeren, der ellers aldrig holder fri, også trække stikket.

Det bekendtgør Mette Frederiksen (S) på Facebook:

'Selvom man som statsminister aldrig får helt fri - der kan opstå uopsættelige situationer, der selvfølgelig skal håndteres - så vil jeg gøre noget i år, der for mig er lidt uvant. Jeg vil nemlig lukke helt ned, holde fri, nyde den danske sommer. Opleve Danmark, når det er dejligst og være sammen med min familie,' skriver Mette Frederiksen og afslører, at der bliver musestille på hendes Facebook-profil, der følges af 333.000 danskere:

'Med undtagelse af forhåbentligt et par flere opslag om fodbold, så bliver der derfor også helt stille fra mig her på min profil,' skriver Mette Frederiksen med krydsede fodboldfingre på Facebook.

Statsministeren fortæller dog ikke, hvor længe hun agter at holde ferie - eller hvad hun skal.

Men danskere med hang til nyt om statsministerens gøren og laden skal ikke vente hele sommeren.

Et nyt program om Beha-familiens togter er nemlig under opsejling.

Ifølge TV 2 har den kendte tv-vært endnu en gang sammen med sin familie sejlet en længere tur med deres skib, Wallenberg, hvilket er blevet til programserien 'Kurs mod danske kyster'.

Programmet får premiere 26. juli på TV 2, men kan ses allerede 19. juli online.

I det sidste af i alt fire programmer er statsministeren med, hvor hun besøger Christiansø sammen med familien Beha.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Statsministeren brugte for nyligt 100 sekunder på at rose sig selv og Socialdemokratiet i en video. Herover bruger Ekstra Bladet 100 sekunder på at nævne de spørgsmål, hun har nægtet at svare på.