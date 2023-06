Mette lukker ned: - Har Wammen gennemslagskraften?

Trouble in paradise: Det har givet uro i det ellers så harmoniske og topstyrede S, at bossen Mette Frederiksen måske skal have nyt job, men hvad mener hun selv om tumulten i partiet?

Kender du fluen, der bare ikke er til at vifte væk?

Sådan må Mette Frederiksen have det i de her dage, hvor Nato-snakken bare bliver ved med at summe. Og hendes navn i virker knap så hot som for et par uger siden.

Særligt irriterende bliver fluen, når den kredser om den uro i Socialdemokratiet, som hendes mulige afsked har afstedkommet.

Igen-igen fredag eftermiddag var fluen på spil. Og hun kunne heller ikke denne gang baske den væk.

- Skader det ikke Socialdemokratiet, at der er uro om arvefølgen, og der spekuleres offentligt fra dine partifæller?

- Der er ikke noget nyt i, at der kan være diskussioner internt i et parti. Det har der også været historisk i Socialdemokratiet.

- Jeg synes, vi skal bruge kræfterne på at løse danskernes problemet.

- Der har været en debat på baggrund af nogle internationale rygter, siger statsministeren.

Bekræfter uro

Dermed bekræfter hun nu offentligt de historier, som Ekstra Bladet har bragt igennem de seneste uger om voksende uro i partiet.

Kort sagt er partiet splittet i to lejre. Dem, som ønsker Nicolai Wammen som ny partileder og statsminister, og dem, der helst så justitsminister Peter Hummegaard på toppen, hvis Mette Frederiksen skulle blive fortid.

Åbenmundetheden fra Mette Frederiksen varede dog ikke længe. Da Nicolai Wammens navn blev nævnt, lukkede hun ned og forlod presseseancen ved Østersøen.

- Har Nicolai Wammen nok gennemslagskraft til at blive statsminister i Danmark?

- Det var vist det, vi nåede i dag. Tak skal I have, lød det fra Mette Frederiksen.