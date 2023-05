Mette muld i mund: Nu håber hun

Tro og håbe er normalt noget, vi gør i kirken.

Nu gør Danmarks statsminister ligeså. Hun 'håber', at hun fortsat er statsminister efter sommeren.

Hun afstod bemærkelsesværdigt fra at garantere, at hun forbliver statsminister i Danmark.

Er ikke kandidat

- Flere partier efterlyser en garanti fra dig. Kan du garantere, at du fortsætter med at være statsminister i Danmark?

- For det første er jeg jo glad for, at en række borgerlige partier ønsker en garanti for, at jeg bliver som statsminister. Det er nyt, at det ønske er så bredt funderet. Men jeg er statsminister i Danmark, og det håber jeg at blive ved med at være. Jeg er ikke ude at søge et andet job.

- Jeg har ikke andre svar, end jeg har givet. Jeg er statsminister i Danmark.

- Kan du afvise, at du er interesseret i jobbet (hos Nato, red.)?

- Jeg har svaret på det her spørgsmål flere gange. Jeg er ikke kandidat. Jeg er ikke ude og søge et job, siger hun.

Mette Frederiksen taler dermed i nye cirkler onsdag eftermiddag, da Ekstra Bladet og andre medier konfronterer hende med de vedvarende forlydender om hendes afgang til Nato og posten som generalsekretær.

Fedteri

Statsministeren har lykønsket Recep Erdogan med valgsejren i Tyrkiet. Den beslutning er af iagttagere blevet læst som et træk i spillet om den fornemme post, fordi Tyrkiet er en tung spiller i alliancen.

Mette Frederiksen afviser, at hendes ros kan læses sådan.

- Tyrkiet er en vigtig allieret med Danmark. Derfor syntes jeg, at det var meget vigtigt at lykønske ham med valget.

- Er det ikke for dårligt, at Erdogan ikke vil have Sverige med i Nato?

- Jeg forventer, at vi snart kan byde Sverige velkommen i Nato, siger hun.