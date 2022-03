Mette og co. fik uld i mund

Hele Folketinget klappede højt og længe, da Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, tirsdag direkte opfordrede Folketinget til at blokere for handel med Rusland.

Men der blev straks mere stille, da Ekstra Bladet efterfølgende spurgte politikerne til, om de er parat til at afvise partistøtte, hvis den kommer fra nogle af de danske virksomheder, der opererer i Rusland.

Zelenskij takkede ellers i sin tale alle de danske virksomheder, der allerede nu har forladt Rusland for at ramme Putins krigsmaskine på pengepungen.

Spørg en anden

Men statsminister Mette Frederiksen (S) henviste straks til en anden, da Ekstra Bladet spurgte hende om hun er parat til at sige nej til partistøtte, hvis pengene kan stamme fra handel med Rusland:

- Det spørgsmål må du stille til Socialdemokratiets partisekretær, lød det kort fra statsministeren.

- Jamen hvad synes du?

- Jeg synes, at det er partisekretæren, der skal svare på det, gentog statsministeren.

Zelenskij takker Danmark for hjælp i krigen mod Rusland

Der kom heller ikke mange ord ud af Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Han har ellers understreget, at de danske virksomheder i Rusland bør 'gøre sig overvejelser' om at være i Rusland.

Ikke lige overvejet

- Vil du personligt boykotte danske virksomheder, der opererer i Rusland?

- Det må jeg tilstå, at det har jeg ikke tænkt voldsomt over. Jeg bruger ikke Ecco-sko.

- Vil du afvise at modtage partistøtte fra virksomheder, der opererer i Rusland?

- Den overvejelse har jeg på tilsvarende vis heller ikke haft.

- Kan vi få et tidspunkt, hvor du vender tilbage med et svar?

- Det lover jeg, at jeg nok skal tænke over. Og så håber jeg, at alle de her virksomheder i mellemtiden tænker over, hvad det er for et Rusland, vi ser som et fremtidigt marked, lød det fra Venstre-formanden.

Mette F. efter Zelenskij-tale: - Der er ingen tvivl

Så skal alle

Formand Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt er åben for at afvise partistøtte, men der er flere betingelser:

- Det ville være nærliggende, men så skal man lige have en oversigt over, hvilke virksomheder der er i Rusland. Men i øvrigt skulle det så være noget, som alle partierne gik sammen om, siger formanden for det økonomisk pressede Dansk Folkeparti.

Joachim B: Politikerne har uld i mund. Det er nemmere at få andre til at bringe et offer end at gøre det selv.

Løkke: Jeg når det ikke

Moderaternes Lars Løkke Rasmussen fik pludselig travlt, da han hørte Ekstra Bladets spørgsmål om partistøtte:

- Jeg er slet ikke blevet tilbudt nogen partistøtte. Men… altså ... jeg når det ikke, sagde han til Ekstra Bladet, mens han henviste til sit armbåndsur og bakkede væk fra mikrofonen. Han gik dog direkte over til et interview med et andet medie bagefter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

EL: Nato er godt - for nogle

Enhedslisten vil 'bekæmpe militarisme' og trække Danmark skal ud af Nato. Bare ikke lige nu.

Ukraines præsident, Volodimir Zelensiyj, vil derimod have Nato til at bekæmpe de russiske tropper. Lige nu.

Efter Zelenskijs tale til Folketinget anerkendte partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, at Nato kan være en god ting. Men dog kun for nogle lande.

- Tror du, at Zelenskij synes, at Nato er en god idé at være medlem af?

- Det tror jeg.

- Har han ret i det?

- Ja, det tror jeg, at det er for nogle lande.

- Også for Danmark?

- Ja. Vi kunne godt tænke os et andet samarbejde i verden, men ja for nuværende.

- Det er godt at være medlem af Nato?

- Ja altså, nu er Danmark jo ikke konkret truet. Men Enhedslistens politik er ikke, at Danmark skal melde sig ud af Nato nu, og det har det sådan set aldrig været, siger Mai Villadsen.