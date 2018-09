Mette og Lizette løfter pegefingeren efter socialdemokratisk kursus-brøler

Mette Frederiksen ville ikke have gjort, som sine egne topfolk og tage på kursus uden overenskomst. LO-formand Lizette Risgaard regner med, at der bliver rettet op

En tur på kursus uden overenskomst falder ikke i god jord hos Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Det var ellers seks af hendes egne topfolk, som tjekkede ind på Michelin-stedet Frederiksminde i august, men aldrig tjekkede, om stedet havde en overenskomst. Det var der nemlig ikke, som Ekstra Bladet skrev lørdag.

– Jeg vil helst have, også når jeg selv går ud og spiser, at der altid er en overenskomst, det sted, man skal spise, og så har jeg faktisk ikke mere at tilføje til den historie, siger Mette Frederiksen.

Dermed understreger S-formanden god socialdemokratisk opførsel overfor sine ansatte.

Ingen reprimande

De seks ansatte, som tog på kursus uden overenskomst tæller blandt andre partisekretær Jan Juul Christensen, stabschef og Mette Frederiksens højrehånd – Martin Rossen – samt tidligere minister Thor Möger.

Turen på Michelin-seminar uden overenskomst har dog ikke givet anledning til en decideret Mette-røffel til de ansatte, oplyser hun.

– Jeg kommer da ved gud ikke med reprimander til mine ansatte. Det kunne jeg ikke drømme om, siger S-formanden.

Hos Socialdemokratiet gør man ellers en dyd ud af, at medlemmer bør benytte sig af spisesteder med en overenskomst.

Når arbejderpartiet holder kongres i Aalborg denne weekend, har det endda valgt at opliste de steder i byen, hvor man kan indtage sin kost med god samvittighed.

Og den kutyme regner LO-formand, Lizette Risgaard med, at Mette Frederiksens ansatte følger en anden gang.

- Det går jeg da ud fra var en fejl, siger Lizette Risgaard.

- Jeg er sikker på, at de vil være opmærksomme på overenskomst-forholdene en anden gang, siger LO-formanden.

Seminaret på Michelin-stedet kostede 2655 kroner pr. person. Normalt kommer drikkevarer oveni, men Socialdemokratiet ønsker ikke at oplyse om indtaget af drikkevarer.