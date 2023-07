Mette reagerer på drab: Sender emoji

De seneste dages brutale drab begået af svært psykisk syge får nu statsminister Mette Frederiksen til at reagere på Instagram.

Tirsdag postede hun en emoji med et knust hjerte ledsaget af et klart løfte om at sætte ind på området:

'Vi skal gøre mere, end vi gør i dag. Og det lover jeg, at vi vil.'

'Ikke i mål'

Hvad det konkret er, der skal ske, står der ikke noget om i statsministerens opslag. Men hun henviser til, at der sidste år blev lavet en tiårsplan for psykiatrien, og at regeringen i år har lovet at afsætte tre milliarder kroner yderligere til psykiatrien frem mod 2030.

'Vi er ikke i mål endnu,' skriver Mette Frederiksen blandt andet.

Men tiden til snak er ovre, påpeger flere eksperter over for Ekstra Bladet. Man ved, hvad der skal til, der skal bare leveres nu, lyder det.

For lidt og for dårligt

- Det, vi har set over de seneste dage, er voldsomt. Og det bunder i et problem, vi har kendt i mange år, siger forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab, professor Merete Nordentoft.

- Der er snakket utrolig meget, men der er sket for lidt, og det er for dårligt, siger hun.

- Nu har man lavet en tiårsplan for psykiatrien, men der skal sættes ind nu. Vi skal forbedre behandlingen af skizofreni nu, der skal være en mere opsøgende indsats, og der skal være bedre mulighed for længere indlæggelser. Hvis man gør det, kan vi godt gøre noget ved det her.

Samme budskab kommer fra direktør for Psykiatrifonden Marianne Skjold Larsen.

Halter efter alt

- Det er så tragisk, og det indikerer, at vi har en psykiatri, der halter efter de andre områder i vores sundhedsvæsen.

- Det er jo fint at have en tiårsplan, men vi mangler politisk handling og prioritering nu og her, for det er akut. Der er for mange hensigtserklæringer. Vi ved faktisk godt, hvad man skal gøre, siger hun.

- Man kunne sagtens sætte penge af nu og her til for eksempel at sætte ind over for de mennesker, der har svære psykiske sygdomme, understreger Marianne Skjold Larsen.

V-minister erkender

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) erkender, at der ikke er gjort nok.

- Det er slet ingen tvivl om, at psykiatrien ikke har fået den fornødne bevågenhed. Det er vi nødt til at rette op på, og derfor har vi også fra regeringens side meldt klart ud, at vi ønsker at styrke psykiatrien.

- Vi skal blive langt bedre til at gribe mennesker med psykiske lidelser. Det gælder ikke mindst dem, der kan være til fare for sig selv og deres omgivelser, hvis ikke de får den rette behandling, siger hun.

Psykisk syge bag hvert fjerde drab

Psykisk syge fylder voldsomt i de danske drabsstatistikker. Helt præcis 24 procent, viser en rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor, der har gennemgået alle drab fra 2012 til 2017.

Samtidig viser en anden rapport fra Retspsykiatrisk Klinik fra 2019, at 'utilstrækkelig psykiatrisk behandling' går forud for 74 procent af den alvorlige kriminalitet, der begås af psykisk syge, og at det udgør 'en risikofaktor for kriminaliteten'.