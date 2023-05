Mette sender stikpille til Lizette

Statsminister Mette Frederiksen (S) undlader i sin 1. maj-tale at kommentere Lizette Risgaards krænkelsessager direkte, men kommer alligevel ind på fagbevægelsens helt store krise lige nu.

- Det er sagt, at en intelligent person ved, hvad man skal sige. En klog person ved, om man skal sige det eller ej. Jeg ved godt, at det her er en svær dag for dansk fagbevægelse. Den bevægelse, jeg selv er rundet af. Politisk. Socialt og kulturelt, begynder Mette Frederiksen sin 1. maj-tale på Arbejdermuseet i København.

- Jeg kommenterer principielt ikke personsager i andre organisationer eller virksomheder. Men det er tydeligt, at vi som samfund fortsat har et stort arbejde foran os. Vi er ikke kommet langt nok endnu, lyder konklusionen fra Mette Frederiksen oven på Ekstra Bladet og Berlingskes afsløringer af Lizette Risgaards krænkelser af en række mænd i fagbevægelsen.

Annonce:

Lizette Risgaard trak sig som FH-formand søndag morgen efter flere dages åbent slagsmål mellem de store fagforbund i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Artiklen fortsætter under talen...

Forud var gået to krisemøder, hvor adskillige af kerneforbundene i FH, heriblandt HK, havde udtrykt klar mistillid til Lizette Risgaard.

Lizette Risgaard meldte søndag ud, at hun stopper som formand for FH og langede i samme ombæring ud efter dem, der fældede hende. Det virker som en ansvarsfraskrivelse, lyder det fra formanden for HK, Anja C. Jensen Lizette Risgaard meldte søndag ud, at hun stopper som formand for FH og langede i samme ombæring ud efter dem, der fældede hende. Det virker som en ansvarsfraskrivelse, lyder det fra formanden for HK, Anja C. Jensen

Forbrødring mellem S og fagforbund

I sin tale lægger Mette Frederiksen desuden op til en mere forsonlig stil over for fagforeninger efter lang tids dårlig stemning som følge af bl.a. sagen om store bededag.

Annonce:

- Socialdemokratiet og fagbevægelsen har igennem tiden haft kammeratlige samtaler. Og det, der er værre. Jeg vil ikke bruge 1. maj til at komme med historiske eksempler. I kender dem. Blot for at sige, at jeg respekterer fagbevægelsen. Også når det handlede om store bededag. Vi var blot uenige. Betyder det så, at det skal bestemme fremtiden for vores samarbejde? Overhovedet ikke. Vi har meget, vi skal nå sammen. Rigtig meget. Det er jeg også sikker på, at vi vil, lyder det bl.a. fra Mette Frederiksen.

På et pressemøde fredag nægtede Lizette Risgaard igen og igen at svare på, om hun har taget mandlige medarbejdere på røven. Det på trods af, at en stribe hovedsageligt yngre mænd har fortalt om de uønskede berøringer, og at hun selv har undskyldt på Facebook FH's nu forhenværende formand, Lizette Risgaard, skulle have talt fra hovedscenen i Fælledparken, men det bliver nu i stedet HK's Ditte Gottlieb Bredahl, efter Ekstra Bladet og Berlingskes afsløringer.

Ikke en stor lort

Statsministeren understreger også, at selv arbejderhelten Anker Jørgensen fik med fagbevægelsen at bestille.

- Nogle husker måske, at Anker Jørgensen som statsminister blev kaldt en lille lort? Og da jeg, særlig i høje hæle, er noget højere end Anker, var jeg nervøs for, hvad jeg kunne blive kaldt. Så langt kom det dog ikke.

- Gode kammerater ved, at selv efter en følelsesladet, phidset diskussion, så skal man være i stand til at komme videre. Det ønsker jeg. Det har Danmark brug for, siger Mette Frederiksen.

Regeringsgrundlag vakler

I sin 1. maj-tale lægger Mette Frederiksen op til, at tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet fremover skal forhandles i regeringens bebudede 'permanente trepartsinstitution' mellem regering, fagbevægelse og arbejdsgivere.

Annonce:

Dermed lægger Mette Frederiksen samtidig - uden at sige det - op til en demontering af flertalsregeringens regeringsgrundlags dekret om, at seniorpensionen skal afskaffes:

- Her er det efter min overbevisning bedst. Mest holdbart. At vi hen over midten i dansk politik sørger for, at danskere med et hårdt og langt arbejdsliv ved, hvad de har at regne med. Det er præcis her, der er brug for vished. For nylig så vi en anden vision. Tre af Folketingets partier gik sammen. Væk med efterløn. Væk med Arne-pension. Det er ikke min vej. Jeg er derfor også glad for, at vi nu starter en permanent trepart. Som jeg har store forventninger til. Finder løsninger, der rækker ud over næste valgperiode. Giver sikkerhed for danskerne.

Ekstra Bladet og Berlingske afslørede fredag, at FH-bossen Lizette Risgaard har optrådt grænseoverskridende overfor mænd ved flere lejligheder. Hør journalisterne bag fortælle historien i 'Ingen kommentarer'