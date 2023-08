Mette slår koran-kolbøtte

Privat-Mette er overbevist - det er ikke en ytring at brænde bøger. Jura-Mette har dog noget sværere ved lige at definere, hvad en ytring egentlig er

Mette Frederiksen er klar i mælet.

For der skal ikke være nogen tvivl. Det er ikke en ytring, at brænde Koranen, mener statsministeren. Sådan lød det i hvert fald fra Mette Frederiksen i et interview med Weekendavisen i starten af august.

Men hvad er en ytring overhovedet? Ja, det har hun lidt svære ved at definere.

For efter interviewet spurgte Morten Messerschmidt (DF) hende skriftligt om, hvad en ytring er. Her blev hun noget mere konfus.

'Det er i øvrigt grundlæggende min holdning, at jeg ikke kan lide, at man brænder bøger af. Det er ikke et nyt synspunkt, og Socialdemokratiet stemte imod ophævelsen af blasfemiparagraffen i 2017. De synspunkter, som jeg gav udtryk for i Weekendavisen 3. august 2023, er udtryk for min politiske holdning,' skrev hun i et svar til Folketinget 16. august.

Politiske Mette

Svaret var efter sigende ikke fyldestgørende nok, og derfor spurgte DF-formanden hende igen.

Her blev det gjort klart, at udtalelsen i Weekendavisen var fra politiske Mette og ikke jura-Mette.

'De synspunkter, som jeg gav udtryk for i Weekendavisen 3. august 2023, udtryk for min politiske holdning. Der var ikke tale om et indlæg i en juridisk debat,' skriver Mette Frederiksen i et svar til Folketinget 24. august.

Ekstra Bladet har forsøgt, at få et svar fra Justitsministeriet om, hvorvidt de anser det som en ytring at brænde Koranen.

Regeringen vil forbyde 'utilbørlig behandling' af betydelige religiøse skrifter. Man må f.eks. ikke brænde koranen, men må man lægge den i et regnbueflag? Muslimerne, som Ekstra Bladets Frej Kofoed talte med lørdag, er helt klare i spyttet

Her henviste ministeriet til et tre sider langt dokument, der ikke direkte svarede på, om det er ytring.

'Ytringsfriheden er en af de vigtigste værdier i det danske samfund. Sådan skal det efter regeringens opfattelse være i et åbent demokratisk samfund, og der må aldrig være tvivl om, at ytringsfriheden skal have vide rammer i Danmark', skrives der indledende i det tre-sider lange svar.

En dyr ikke-ytring

25. august gik regeringstoppen ud og præsenterede deres lovforslag, der skal forhindre koran-afbrændinger.

Begår man 'utilbørlig opførsel' med Koranen, så skal det kunne koste op mod to års fængsel.

Og det er ikke kun afbrændinger, der skal være forbudt.

Står det til regeringen, må man heller ikke kaste Koranen i skraldespanden, sparke til den eller stikke den med en kniv.