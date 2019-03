Mette smidt ud af Pia K.: Laura måtte gerne

Der er slinger i formandsstolen, når der kommer babyer i Folketingssalen.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), har tirsdag smidt en baby ud af salen, men tilbage i august 2016 havde LA'eren Laura Lindahl sin datter med uden påtale.

- Jeg har haft min datter med i salen, da hun var en måned gammel, og det forløb stille og roligt, siger Laura Lindahl.

Dengang sad Mette Bock (LA) i formandsstolen, og selvom Laura Lindahls lille datter skreg ganske kort, som man kan høre i videoklippet, så blev det ikke påtalt.

- Man er selvfølgelig opmærksom på, at ens barn ikke skal larme, så man er beredt, og det blev ikke påtalt dengang, fortæller LA'eren.

Når det kommer til Pia Kjærsgaards udsmidning af den konservative politiske ordfører, Mette Abildgaard, og hendes lille datter, så er der måske tale om en overreaktion ifølge Laura Lindahl.

- Det her var måske en voldsom reaktion på noget, som ikke var et problem, siger hun.

- Jeg er klar over, at reglerne er sådan, at salen er for medlemmer af Folketinget og ikke medlemmer af Folketingets børn. Men jeg synes, at det her var en nødsituation, så det ser jeg ikke som et stort problem, fortæller Laura Lindahl.

Pia K. smider baby ud af folketingssalen

Umiddelbart har den nuværende kulturminister, Mette Bock, altså intet imod babyer i Folketingssalen. Samme holdning har Enhedslistens Christian Juhl, som også sidder i formandsstolen fra tid til anden.

Kære Mette. Når jeg sidder i formandsstolen, er du og Esther Marie velkomne #dkpol — Christian Juhl (@ChristianJuhl2) 19. marts 2019

Ekstra Bladet har spurgt Pia Kjærsgaard, hvordan episoden udspillede sig.

'Bad folketingssekretæren om stilfærdigt at gå ned til Abildgaard og bede hende gå ud med babyen i sidelokalet, når mødet startede', skriver Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet i en sms.

Pia Kjærsgaard har nu også skrevet sin version på Twitter:

'Var ikke selv i kontakt, da jeg sad i formandsstolen. Og troede, og at det var det ... små sager bliver store i denne tid', skriver Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard er enig i, at der skal være klare retningslinjer, hvilket hun nu vil sørge for.

- Det er naturligvis noget, vi skal have en fuldstændig klar holdning til. Det, jeg giver udtryk for, er den holdning, der er. Folketingsmedlemmer skal være til stede i Folketingssalen, ikke babyer og børn, siger Pia Kjærsgaard til Ritzau.