Mette svinger pisken: Mange skal knokle op i 70'erne

Mette Frederiksen (S) vil redde de nedslidte med den ene hånd.

Med den anden pisker hun danskerne til at arbejde, til de er mærkbart over de 70 år.

Sagen er nemlig den, at yngre danskere - trods en ny ordning for tidligere tilbagetrækning - stadig skal knokle til langt hen i livet.

Da Ekstra Bladet konfronterede statsministeren med den sandhed på pressemødet i Horsens, satte hun hårdt mod hårdt.

- Alle danskere ved, at folkepensionsalderen kommer til at følge med, når vi lever længere. Når vi lever længere, skal vi også arbejde længere. Det er et grundlæggende sundt princip, og det står vi bag, buldrede hun.

Dermed står det klart, at hun står fast på det såkaldte Velfærdsforlig, som betyder, at folkepensionsalderen stiger i takt med den gennemsnitlige levealder.

Det betyder, at mange yngre danskere - som eksempelvis havnearbejderen Nikolaj på 30 - har udsigt til at skulle arbejde, til de er oppe i 70'erne. Selv med Mette Frederiksens pensionsrabat.

Behov for pengene

Statsministeren forklarer, at samfundet ikke kan undvære de penge, som de ældre arbejdende danskere lægger i statskassen via skatter og afgifter.

- Når pensionsalderen sættes op med ét år, giver det i runde tal cirka ti milliarder kroner ekstra. Det er rigtig mange penge, som vi har brug for til sygehuse, børn og ældre. Det er en vigtig del af grundlaget for dansk økonomi, siger hun.

Og der er ikke umiddelbart udsigt til hjælp fra politisk hånd til de yngre befolkningsgrupper.

Støttepartiet Enhedslisten har ellers tidligere udtrykt ønske om at stoppe stigningen i pensionsalderen ved de 68 år.

Men i går var Pernille mindre firkantet.

- Vi har ikke nogen ultimative krav. Det vil være for dumt at gøre, særligt når vi er enige i udgangspunktet, siger hun.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard står på mål for den generelle stigning i pensionsalderen. Foto: Anders Brohus

Hummelgaard: Vi står på mål for det

- Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er det realistisk, at eksempelvis en havnearbejder kan fortsætte med at arbejde, til vedkommende er i 70'erne?

- Jeg tror, at statsministeren har meget ret i, at mange af de beslutninger, der bliver truffet, løbende vil være under revision. Det er først i 2040, at vi skal vedtage, at pensionsalderen stiger til 70. Derfor er vi nu i gang med at nedsætte en pensionskommission, der skal se på holdbarhedsaspektet.

- Man skal prøve at lade være med at blande diskussionen om den løbende stigning i pensionsalderen sammen med diskussionen om tidlig pension. Nu og her vil vi gerne tage højde for nogle uligheder og uretfærdigheder, der har været på det arbejdsmarked, vi har haft.

- Du kan jo ikke afkoble de to diskussioner. Det er den generelle pensionsalder, der danner grundlag for, hvornår man kan gå fra med jeres model. Hvorfor siger du ikke bare, at vi stopper stigningen ved 70 år?

- Det gør jeg ikke, fordi Socialdemokratiet og regeringen står på mål for at sikre holdbare offentlige finanser, som gør, at vi kan investere i flere pædagoger, flere sygeplejersker, fri og lige adgang til uddannelse. Så hvis man skal ændre de ting, skal vi tænke meget grundigt over, hvordan vi gør det.