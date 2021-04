Mette tøver med løfte til børn

Statsministeren lovede i februar, at alle børn kunne vende tilbage til klasseværelserne, når der var kontrol med corona. Det er der nu, siger Sundhedsstyrelsen, men Mette Frederiksen svarer undvigende

Statsministeren gav løftet, da hun besøgte dem, der står hende nærmest: børnene.

Under et besøg på en skole i Lejre i februar sagde hun, at 'vi kan tage de ældre elever tilbage i skolen, når vi har epidemikontrol'.

Det har vi nu.

I hvert fald ifølge Sundhedsstyrelsen, der mandag udsendte en nyhed om, at vi nu kan være ti personer sammen.

Begrundelsen var, at 'flere og flere bliver vaccineret, og epidemien er under kontrol'.

Med andre ord lige præcis det scenarie, som 'børnenes statsminister' har ventet på for at sende eksempelvis landets 5.-8.-klasser fuldt tilbage i skolerne.

Mette tøver

Men nu tøver statsministeren alligevel med at levere på sit klare løfte.

Hun svarede i hvert fald meget henholdende, da hun tirsdag blev spurgt til det på et pressemøde på Christiansborg.

- Skylder du ikke børnene og deres forældre en afklaring på, hvornår de kan komme tilbage i skole?

- Der er en bred genåbningsaftale med næsten alle Folketingets partier. Den er fase-inddelt, så hvis tingene går bedre, kan tingene flytte sig, lød det fra statsministeren.

Ekstra Bladet forsøgte at stille opfølgende spørgsmål på pressemødet, men det tillod statsministerens tid ikke.

SF: Vent nu liiige lidt

Samme afventende toner lyder fra SF, der ligesom statsministeren slår sig op på at kæmpe med næb og klør for børnenes tilbagevenden til skolebænkene.

Sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen medgiver i en sms til Ekstra Bladet, at epidemien er under kontrol. Men ikke desto mindre må børnene vente noget mere.

'Vi har ikke set effekten af den seneste genåbning. Men hvis det stadig går godt, så vil SF igen fokusere på at få alle børn og unge i skole,' skriver hun.

Ekstra Bladet har på mail spurgt statsministeren om svar på, hvorfor børnene ikke straks er sendt i skole. Men Statsministeriet henviser til Sundhedsministeriet, der henviser til Sundhedsstyrelsen, der i skrivende stund ikke har svaret.