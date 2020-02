Mettes 1. maj-kovending

Mette Frederiksen bøjer sig nu for aggressive demonstranter, som i flere år har råbt ukvemsord og skabt tumult i Fælledparken i København.

Hun bliver simpelthen væk fra landets mest kendte 1. maj-fejring, fordi 'ballademagere ikke have lov at ødelægge for det store flertal,' udtaler hun.

For et år siden var hun anderledes ivrig efter at kaste is på uroen, der opstod foran scenen, der ellers betød, at hun måtte gøre et kort ophold sin tale.

Således var hun ganske udglattende efter talen.

- Den yderste venstrefløj har jo altid stået og råbt, og nogle gange kaster de med ting, og det synes jeg bare, at vi andre skal tage afstand fra stille og roligt, sagde hun ifølge Ritzau.

Men her knap et år senere var uroen altså pludselig så voldsom, at hun nu aflyser sin formandstale på arbejdernes internationale kampdag.

En utilfreds ung mand i Fælledparken 2019 buher af Mette Frederiksen. Foto: Jonas Olufson

Der blev gået til stålet foran scenen. Foto: Jonas Olufson

Ingen trusel

Socialdemokratiet oplyser over for Ekstra Bladet, at formandens forklaring skal tages for gode varer, og at der ikke ligger en myndigshedsanbefaling eller konkrete efterretninger til grund for aflysningen.

Med andre ord er det hverken politiet eller PET, som har sagt til Mette Frederiksen, at hun skulle holde sig væk.

Aflysningen bliver meldt ud allerede nu, fordi man ikke vil have skudt i skoene, at statsministerens 1. maj-planlægning har nogen sammenhæng med overenskomstforhandlingerne, hvor især håndværksfagene har trukket skarpe krav op.

Socialdemokratiet forventer heller ikke, at Mette Frederiksen holder en stor offentlig tale i Aalborg, hvor hun ellers er valgt.

Helle blev ved

Hos 3F København siger formanden, John Ekebjærg-Jakobsen, om aflysningen, at han vælger at glæde sig over de folk, som rent faktisk vælger at komme til årets 1. maj i Fælledparken.

- Det er hendes valg. Det må hun selv om. Så må de afklare om hun er børnenes minister, eller hvad hun er, siger han.

De mest voldsomme 1.maj-uroligheder fandt sted i 2013 og 2014, da daværende S-formand og statsminister Helle Thorning-Schmidt stod for skud.

I Aarhus blev hun beskudt med vandpistol i 2013, da hun havde droppet Fælledparken dét år. Men året efter vendte hun tilbage i Fælledparken, som er nabo til Parken og det pæne Østerbro. Her blev hun mødt af aktivister med hundredvis af fløjter.

Helle Thorning-Schmidt droppede Fælledparken i 2013, men vendte tilbage året efter. Foto: Jens Dresling