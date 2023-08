Mettes ældre-bøvl: Pleje-planer sejler

Regeringen har hen over sommeren udviklet en helt unik test for, om man er konfus:

For hvis man kan finde hoved og hale i dens politik om fremtidens ældrepleje, så er man med statsgaranti ikke i risikogruppen.

Hele otte forskellige meldinger er det blevet til i løbet af bare ti uger hen over sommeren. Og det er især i statsminister Mette Frederiksens eget parti, Socialdemokratiet, at bølgerne går højt.

Også Ældre-Sagen har opgivet at følge med:

- Jeg kan ikke blive klog på regeringen, lyder det fra administrerende direktør Bjarne Hastrup.

I alle retninger

Meldings-karrusellen tog fart, da udensrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i slutningen af maj luftede tanken om, at velhavende ældre i en ukendt, fjern fremtid selv skal betale for pleje.

Det gik Socialdemokratiets justitsminister Peter Hummelgaard hurtigt i rette med. Der er penge nok til alle, mente han. Så langt, så godt.

Annonce:

Men så meldte Hummelgaards partifælle, politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen, sig pludselig på banen med et helt tredje forslag: en ikke nærmere defineret model for, at folk selv skal spare op til ekstra pleje. Det flugtede umiddelbart med Venstres politik, men tanken blev pure afvist af en række socialdemokrater.

Deres afvisning blev herefter afvist af endnu en socialdemokrat.

Og hvad statsministeren mener, er ikke sådan at greje:

- Nej, der kommer ikke konkrete forslag om, at man skal spare op til sin alderdom. Men vi bliver nødt til at kunne diskutere fremtidens velfærd, sagde hun i juli til Ritzau.

Ærgerligt med løsninger

Og i weekenden trak Rabjerg så følehornene lidt til sig igen. Det skete med et i citat fra den sjældne afdeling. Han ærgrede sig nemlig over, at debatten om fremtidens ældrepleje i så høj grad havde handlet om at finde 'løsninger':

- Jeg har ærgret mig over, at der i så høj grad i debatten har været fokus på løsninger og i mindre grad på analysen og det problem, jeg mener, vi står overfor, sagde han til Ritzau.

Hos Ældre-Sagen er man ikke imponeret:

Annonce:

Skat to gange

- Folk mangler pleje her og nu. Jeg ved godt, at det er nemmest at tale om noget, der vil ske om 50 år, men vi har altså problemer lige nu. Vi skal have gang i at skaffe arbejdskraft i ældreplejen og på sygehusene, så sørg for at tågen letter over denne her debat, siger Bjarne Hastrup.

- Er du blevet klogere på, hvad regeringen vil?

- Jeg kan ikke blive klog på regeringen. Hvis man vil indføre en opsparing til ældrepleje, så vil en hel generation komme til at betale skat to gange. Det er en afstraffelse af dem, der er på arbejdsmarkedet i dag, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skydetelt om ældrepleje

Regeringen har ment otte ting på ti uger om fremtidens ældrepleje. Foto: Tariq Mikkel Khan

21/5: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (i Avisen Danmark):

Åbner for, at nogle ældre skal betale for ekstra pleje selv:

- Hvordan sikrer vi, at alle får en ordentlig ældreomsorg? Det kan være, at jeg må betale noget af min egen selv, fordi jeg får en røvfuld penge med i pension. Er der nogen, der tør snakke om det i dag? Nej, det er der ikke.

29/5: Justitsminister Peter Hummelgaard (i Avisen Danmark):

Går i rette med Løkke:

Annonce:

- Privat velfærd bliver ikke et problem, hvis vi investerer i fællesskabet. Det bliver ikke så stort et problem, som Lars (Løkke Rasmussen, red.) skitserer, hvis vi bliver ved med at have en regering, der vil investere i velfærd.

8/6: Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin (i Avisen Danmark):

Kalder Løkke er 'uambitiøs' og Hummelgaard 'en kende naiv'. Han vil have en opsparingsmodel.

- Jeg vil ikke kalde det her et opgør med vores universelle velfærdsmodel. Jeg vil i stedet stjæle lidt fra et populært udtryk og kalde det ”universel-plus”.

17/7: Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen (i Jyllands-Posten):

Vil have en opsparingsmodel:

- Jeg mener, vi skal diskutere, hvordan man kunne lave en trepartsaftale, som sikrer, at vi får sparet op – alle sammen – til nogle velfærdsrettigheder i vores alderdom.

17/7: Statsminister Mette Frederiksen (til Ritzau):

Padler mellem meldingerne:

- Nej, der kommer ikke konkrete forslag om, at man skal spare op til sin alderdom. Men vi bliver nødt til at kunne diskutere fremtidens velfærd.

Annonce:

25/7: Socialdemokraterne Anders Kronborg, Thomas Skriver Jensen og Maria Durhuus (i Avisen Danmark):

Går i rette med Rabjerg:

- Vi skal ranke ryggen og være stolte af den velfærdsmodel, som folk før os har været nødt til at bygge op.

29/7: Socialdemokraten Kasper Roug (Politiken):

Går i rette med S-trioen:

- Den her debat er ikke værdig for et medlem af den socialdemokratiske gruppeledelse. Og derfor synes jeg, at Kronborg skulle overveje, om han skulle trække sig fra gruppeledelsen. For det er ganske enkelt at gå for langt.

Politisk ordfører, Christian Rabjerg Madsen (S) - ærgrer sig over den debat, han har skabt om ældrepleje. Foto: Finn Frandsen

5/8: Christian Rabjerg (Ritzau):

Trækker lidt i land:

- Jeg har ærgret mig over, at der i så høj grad i debatten har været fokus på løsninger og i mindre grad på analysen og det problem, jeg mener, vi står overfor. Det er klart, at det påtager jeg mig en del af ansvaret for.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ikke mere at sige

Annonce:

Politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S) har understreget, at hans sommer-markering om en ny opsparingsmodel for fremtidens ældrepleje, blot var hans egen, personlige holdning. Ikke hele partiets.

Den politiske ordfører optrådte dermed som en form for privatist, men i lyset af de mange forskellige meldinger og interne rivegilde i partiet, har Ekstra Bladet forsøgt at få ham til at fortælle, hvad Socialdemokratiets politik egentlig er på ældreområdet.

Det afstår han imidlertid fra.

'Står over på den', skriver han som svar i en sms.