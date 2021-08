Mettes Afghanistan-svar er umuligt at finde

Ifølge Mette Frederiksen har hun for længst svaret på, om hun havde indset alvoren i Afghanistan, da hun gik til koncert kort før Kabuls fald. Men svaret er umuligt at finde

Hvornår gik den graverende situation i Afghanistan helt præcist op for statsminister Mette Frederiksen?

Spørgsmålet har meldt sig, fordi hun i timerne efter rømningen af den danske ambassade i Kabul gik til koncert med Folkeklubben i Odense sammen med forsvarsminister Trine Bramsen fredag 13. august.

Efterfølgende fortalte statsministeren sine følgere på Instagram, at hun havde haft en 'skøn aften', og kritikken har siden haglet ned over regeringen for at tøve i evakueringens første, vigtige fase.

Ekstra Bladet har derfor flere gange forsøgt at få et svar på, om de barske realiteter var gået op for statsministeren før, under eller efter koncerten med Folkeklubben.

'Er der andre spørgsmål?'

Hun fik spørgsmålet første gang på et pressemøde 18. august 2021, men her lod hun forsvarsministeren svare.

Også udenrigsminister Jeppe Kofod sagde noget, selvom han ikke var med til koncerten. Selv sagde statsministeren ikke noget.

Mandag prøvede Ekstra Bladet så igen på et pressemøde - denne gang om corona - men her lød det noget overraskende svar fra statsministeren:

- Jeg har allerede svaret på det spørgsmål.

- Nej, det var de to andre, der svarede ...

- Jeg har svaret på det spørgsmål. Er der andre spørgsmål?

- Fyldte Afghanistan noget for dig under koncerten?

- Hvad angår efterretninger, så går jeg selvfølgelig ikke ind i det, lød det fra Mette Frederiksen.

Ekstra Bladet har siden bedt Statsministeriet og Socialdemokratiet pege på, hvor Mette Frederiksen har svaret på, hvornår det konkret gik op for hende, at verden stod med en storpolitisk krise og menneskelig tragedie mellem hænderne.

Ikke yderligere at tilføje

Statsministeriet har svaret følgende på mail. Vi bringer svaret i fuld længde:

'Statsministeriet henviser til pressemødet om situationen i Afghanistan den 18. august – herunder statsministerens indledning. Derudover har Statsministeriet ikke yderligere at tilføje.'

Statsministeren henviser altså til et svar, der skulle være faldet, mens hun ikke sagde noget og lod sine ministre føre ordet.

Og heller ikke den omtalte indledning på pressemødet 18. august giver noget konkret svar på spørgsmålet om, hvornår statsministeren selv indså de realiteterne.

Hurtigt kollaps

- Med det vi ved i dag, der tror jeg, at alle de lande, der i øjeblikket arbejder på at få reddet folk ud af Afghanistan, kunne have ønsket sig, at evakueringen var foregået på en anden måde, pointerede hun og fortsatte:

- Hele verden blev overrasket over den hastighed, hvorved tingene har udviklet sig. Som Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, sagde i går (tirsdag 17. august, red.): Verden har været vidne til et politisk og militært kollaps så hurtigt, at ingen havde troet det muligt. Spillereglerne blev ændret på kort tid.

Flere partier, eksperter og tidligere militære topfolk havde allerede inden 13. august opfordret regeringen til at få folk ud af landet, før Talibans styrker indtog Kabul og erobrede magten.

Især forsvarsminister Trine Bramsen (S) har fået kritik for så sent som søndag 15. august - nærmest simultant med Kabuls endelige fald - at besøge partifæller på Ærø.