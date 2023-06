Mettes bededags-forklaring vakler

Nye oplysninger for Mette Frederiksens bededags-forklaring til at vakle. Det viser sig nemlig, at S fik lavet model på en afskaffelse af en fridag allerede inden valget

Nye oplysninger får Mette Frederiksens bededags-forklaring til at vakle. Det viser sig nemlig, at S fik lavet en model på en afskaffelse af en fridag allerede inden valget

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere sagt, at idéen bag afskaffelsen af store bededag var opstået 'under regeringsforhandlingerne', og at 'der var tre partier bag det'.

Men den forklaring smuldrer nu.

Tirsdag kom det nemlig frem, at Socialdemokratiet allerede inden valget havde fået Finansministeriet til at udarbejde intet mindre end 89 akter om afskaffelsen af en helligdag tilbage i september 2022. Det viser en aktindsigt, som Børsen har fået fingrene i.

Dermed passer det altså ikke, når Mette Frederiksen har påstået, at idéen først opstod under regeringsforhandlingerne.

Pilen peger da også i retning af, at der ikke var tre partier bag den, men at idéen snarere er opstået i Socialdemokratiets baghave.

Men netop dét afviste Mette Frederiksen dog pure tilbage i januar.

Her spurgte Ekstra Bladet nemlig statsministeren direkte, om hun havde lokket Moderaterne og Venstre med afskaffelsen af en helligdag.

- Jeg tror ikke, at jeg har lokket nogen. Det at tage regeringsansvaret kræver ganske meget - så det med at lokke tror jeg godt, vi kan få begravet allerede nu.

- Beklager, hvis jeg hører dårligt, men jeg hører det, som at det var dit forslag?

- Nej, det vil være en journalistisk stramning, når mit svar til dig er, at jeg ikke kommer til på alle områder af regeringsgrundlaget at sige, hvilke partier der specifikt har bedt om eller foreslået at ...

- Regeringsgrundlaget er udkommet af de mange ugers forhandlinger og er noget, alle tre partier står bag, svarede Frederiksen.

Her udelod statsministeren belejligt det faktum, at den del af regeringsgrundlaget, som handlede om afskaffelsen af en helligdag, altså allerede havde været forbi regne-drengene i Finansministeriet.

Intet nævnt under valget

Selvom Socialdemokratiet har haft helligdags-idéen liggende siden september, så hører offentligheden først om forslaget, dagen inden regeringsgrundlaget blev fremlagt, hvor Børsen erfarede, hvad der ville komme på banen.

Mette Frederiksen mener dog ikke, at der er tale om vælgerbedrag, men snarere 'en demokratisk beslutning'. Det udtalte hun til Ekstra Bladet på et pressemøde i februar, efter bededagen officielt blev afskaffet.

- Tillykke, Mette Frederiksen, dit vælgerbedrag er nu fuldendt. Hvilken smag har du i munden?

- Det er jo nogle vilde ord, du bruger foran Folketingssalen. Men man må også fra Ekstra Bladets side respektere vores demokrati. Der er et flertal i Folketinget, der træffer den beslutning, som de mener er det rigtige for vores land og vores sikkerhed.

I samme ombæring udtalte Mette Frederiksen også, at hun altså 'stod på mål for de beslutninger, som hun træffer'.

Alligevel har hun ikke nævnt et pip om partiets skuffeplan om afskaffelsen af en helligdag én eneste gang, før vælgerne skulle afgive deres stemme.

