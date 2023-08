Mettes blå habitter

Socialdemokratiets top taler hjerteligt for blå mærkesager i Horsens. Mette Frederiksen lover at være tilbage med fuld musik - bare ikke på engelsk

Socialdemokratiets top taler hjerteligt for blå mærkesager i Horsens. Mette Frederiksen lover at være tilbage med fuld musik - bare ikke på engelsk

Klædt i blå nederdel og matchende blå habitter.

Statsminister Mette Frederiksen, gruppeformand Leif Lahn Jensen, finansminister Nicolai Wammen og politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen lignede ikke ligefrem den socialdemokratiske rygrad.

Ledelsen i virksomhed

Snarere ledelsen i en mellemstor dansk virksomhed, der igennem DI skriger på skattelettelser og mere arbejdskraft.

Og det var også sådan de talte.

Som socialdemokrater i regering med blå partier. Klædt i blåt. Eneste undtagelse var Matias Tesfaye. Han var grå.

Om tøjvalget var koordineret med netop de skattelettelser, som Venstre ventes at præsentere torsdag, melder historien ikke noget om.

Ikke djævlens værk

Men Socialdemokratiets top har tilpasset sig.

Nu er skattelettelser ikke længere djævlens værk.

Godt nok understregede Mette Frederiksen, at det ikke er hende, som har åbnet for topskattelettelser i regeringsgrundlaget. Men hun forsvarer det med næb og klør.

Og der var mere blåt i den socialdemokratisk pose denne tidligere eftermiddag.

Gentagelsens kunst

Op til sommergruppemødet har statsministeren i et fælles interview med Løkke og Ellemann talt om arbejdskraft som den nye valuta i dansk politik

Den sang var sat på trættende repeat til pressemødet. Lidt á la Medinas 'Kun for mig' for lidt over ti år siden. Den var overalt.

Arbejdsudbud har i årevis ellers været en blå mærkesag. Den har Socialdemokratiet nu købt.

Skattelettelser og arbejdsudbud. Er vi til pressemøde hos Venstre?

Rystede på hovedet

Nej, nej. Se hvordan vi bruger næsten en milliard på erhvervsskolerne, messede statsministeren.

- Det er kernesocialdemokratisk, insisterede hun.

Hvad så med velfærdssocialdemokratismen? Hvad er der blevet af den?

Som Ekstra Bladet kunne beskrive onsdag, så ryster socialdemokratiske borgmestre i hele landet på hovedet. De mangler hænder, ja. Men de mangler også penge.

De må sløjfe skolemælk og højtlæsning af dagens avis til svagtseende.

Mette og undersåtterne skrider ned ad trappen til pressemøde på hotellet i Horsens. Foto: Ernst van Norde

De må med en slidt kliché skære helt ind i knoglerne. Stemmesluger Birgit S. Hansen fra Frederikshavn sukker selv over formuleringen, men det er tingenes tilstand. Specialområdet og inflationen æder de penge, som skulle bruges på de nære ting.

Og S-toppen ved det. Men hvad gør de?

Mette Frederiksen og finansminister Nicolai Wammen tager situationen 'alvorligt'. Og erkender, at kommunerne sidder hårdt i det. Og at det går ud over danskerne.

Finansministeren lover, at hans finanslovsforslag bliver lidt sjovere end de seneste stykker.

Det er nok meget godt, hvis han skal slippe levende fra den socialdemokratiske partikongres i Aalborg om en måneds tid.

Med til buketten af blå indslag var også den politiske ordførers private tanker om opsparing til ældrepleje. Det mener Christian Rabjerg Madsen vist ikke helt så meget mere.

Mette Frederiksen fastholder, at hans debatoplæg er 'nødvendigt'. Held og lykke med at sælge den til kernetropperne.

Nicolai Wammen har i årevis holdt kommunernes økonomi i et jerngreb. Passet på pengene. Foto: Ernst van Norde

Her taler vi dansk

Mette Frederiksen har sværget troskab til regeringsprojektet. Nu skal der ikke snakkes mere om Nato og udenlandseventyr.

Nu garanterede hun sågar, at det heller ikke bliver aktuelt til foråret, når Jens Stoltenbergs stilling skal besættes mere permanent.

Men ville hun give samme garanti på engelsk?

- Det her pressemøde bliver afholdt på én sprog, lod statsministeren forstå.

På sommergruppemødet sprang S-formanden let og elefant hen over det ømtålelige emne.

I krogene undres S-folket. Hvorfor udsteder hun garantier, som næppe holder, hvis et samlet Nato beder hende træde til?