Mettes bolig-profil afsløret: Taget i boligfusk

Socialdemokratiets boligordfører bryder regler i sin andelsforening for at holde fast i københavner-lejlighed, mens hun fører politik og bor på Sydsjælland. Nu beklager hun.

Socialdemokratiet fremhæver sig selv som partiet, der går ind for 'byer med plads til alle.'

Men der skal åbenbart være lidt mere plads til boligordfører Tanja Larsson (S) i storbyen end til københavnere i akut boligmangel, som i årevis hænger fast på alenlange ventelister.

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at Tanja Larsson i årevis har opereret i strid regler om bopælspligt - og ikke mindst vedtægterne i den andelsboligforening, hvor hun har en to-værelseslejlighed i Københavns Nordvestkvarter.

Foreningen Skoleholdergården i København har ca. 390 andelsboliger. Foto: Jonas Olufson

Larsson har siden 2016 været fraflyttet lejligheden i Skoleholdergården for først at kunne stille op og blive valgt ind i kommunalbestyrelsen i Faxe og dernæst overtage Henrik Sass Larsens mandat, da hun kom til at repræsentere Faxe-kredsen i Folketinget efter Sass' farvel til politik.

'Bor på landet'

I dag markedsfører Tanja Larsson sig som en socialdemokrat, der for længst er flyttet fra storbyen:

- En af de ting, jeg elsker allermest ved at bo på landet, det er vores skønne natur. Jeg elsker at gå tur med min hund - enten ude ved strandkysten ved Stevns eller ved Faxe Ladeplads, hvor jeg selv bor, lyder det blandt andet fra boligordføreren i en kampagnevideo på Facebook, da hun sidste år med champagne kunne fejre ét år i Folketinget.

Tanja Larsson har ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke haft adresse i Skoleholdergården siden oktober 2016, hvor hun flyttede adresse til Faxe Ladeplads.

På dørtelefonen

Tanja Larssons navn fremgår dog fortsat af dørtelefonen, men lejligheden er ifølge Ekstra Bladets oplysninger og CPR-registret fremlejet.

Tanja Larssons navn på dørtelefonen. Trods bopælspligt har hun ikke haft adresse her siden 2016. Foto: Jonas Olfuson

Og det er lodret i strid med andelsboligforeningen vedtægter at være fraflyttet lejligheden i længere end to år ad gangen, mens man fremlejer den.

Af vedtægterne fremgår det klokkeklart, at hvert medlem af andelsboligforeningen er 'forpligtet til at bruge' sin bolig, og at bestyrelsens tilladelse til udlejlning 'kun gives (...) Når andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode på maksimalt 2 år.'

Men Larsson har end ikke søgt bestyrelsens godkendelse på fremlejen i forbindelse med hendes fraflytning på nu femte år. Det bekræfter bestyrelsen i Skoleholdergården over for Ekstra Bladet.

Derudover opererer Tanja Larsson - hvis navn altså fortsat står på postkassen - også umiddelbart i strid med reglerne for bopælspligt i Københavns kommune, der bestemmer, at 'en bolig må ikke bruges til lejlighedsvis beboelse' på under 180 dage om året, hvis den er omfattet af bopælspligt.'

Afsløret i snyd: Nu beklager hun

Går den, så går den.

Det synes at være fremgangsmåden hos boligordfører Tanja Larsson på det københavnske boligmarked.

Ekstra Bladet forsøgte før weekenden at få et interview med boligordfører Tanja Larsson om hendes brud på reglerne i sin andelsboligforening.

Efter flere forsøg på kontakt var det dog pludselig Socialdemokratiets pressechef, der overtog korrespondancen. Og det var også via pressechefen, at Tanja Larsson endte med at sende følgende korte, skriftlige citat:

'Jeg har en andelsbolig i København, som jeg har fremlejet, til nogle andre som bor der, i for lang tid. Det er ikke i orden, og det beklager jeg. Og jeg vil nu hurtigst muligt bringe orden i sagerne, så jeg fremover overholder andelsboligforeningens vedtægter.'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få opklaret, hvad Tanja Larsson konkret vil foretage sig for at 'bringe orden i sagerne'.

Vrede hos naboerne

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har det vakt bestyrtelse blandt Skoleholdergårdens andelshavere, at den 43-årige socialdemokrat, der skal værne om det store arbejderpartis boligpolitik, blæser på reglerne.

- Hun pisser på reglerne. Og jeg er ærligt talt træt af det, siger et medlem af foreningen, der ønsker at være anonym.

- Der er meget strenge vedtægter her i foreningen, og ventelisten bugner med håbefulde unge, som desperat mangler en bolig.

- Imens råder hun bare over sin egen lejlighed, selvom hun har væk - og lokalt bosiddende i hendes forældres ejendom i Faxe i årevis.

Bolighykleri op til skorstenen

Tanja Larsson. Kandidatfoto Socialdemokratiet

Både formand Mette Frederiksen, Socialdemokratiet selv og boligordfører Tanja Larsson giver udtryk for en ganske anden holdning til den adgang, der skal være for danskere med almindelige indkomster til de trængte boligmarkeder i storbyen.

'Danskere med almindelige indkomster skal også have mulighed for at bo i vores storbyer!' skriver Tanja Larsson på Facebook kort efter sin indtræden som boligordfører - efterfulgt af en emoji af en pengepose og en socialdemokratisk rose.

'I Socialdemokratiet mener vi, at det styrker sammenhængskraften, når vi bor sammen på tværs af sociale, økonomiske og etniske parametre. Og ikke adskilt fra hinanden. Derfor skal vi bekæmpe den skæve bolig- og beboersammensætning i danske storbyer,' lyder det fra boligordføreren, der altså selv har adresse hos sine forældre i Faxe Ladeplads, mens hun holder andre fra at komme ind på det attraktive andelsmarked i København.

Socialdemokratiet, der er blandt gudfædrene bag andelsboligbevægelsens 110-årige historie i Danmark, er da også krystalklare i deres ambition om, at andelslejligheder er til at for at hjælpe flere med almindelige indkomster ind på de trængte boligmarkeder i storbyerne.

’Andelsboligen skal sikre et varieret boligmarked og et billigere alternativ til ejerboligen i byerne. Andelsboligen er derfor tænkt som en boligform for almindelige lønmodtagere og førstegangskøbere’, skriver Socialdemokratiet i deres boligplan 'Byer med plads til alle’.

Her fremgår det også:

’Socialdemokratiet vil bevare andelsboligen som et billigt alternativ til ejerboligen. Vi vil sikre, at andelsboligen er til at betale for almindelige lønmodtagere og er derfor parate til at stramme loven yderligere, hvis det bliver nødvendigt.’

Mette Frederiksen. Foto: Ida Marie Odgaard

Også formand Mette Frederiksen slog en tyk streg under, at det er blevet for svært for mange at finde en bolig i København, hvor de mange holdes uden for boligmarkedet, mens de få skummer fløden:

- Vi har behov for at tage mere politisk ansvar. Markedet kan ikke styre det selv, siger Mette Frederiksen om sit partis boligpolitik i en video fra valgkampen.

- Der er rigtig mange mennesker, der oplever - ikke mindst her i København - at det er blevet stadig sværere at finde en bolig, som man har råd til at betale på en helt almindelig indkomst.