Mettes borgmestre skriger på hjælp: - Vi skærer i marven

Der er masser af penge i den danske statskasse.

Sådan lyder det fra regeringstoppen med Mette Frederiksen (S) i spidsen, der nu åbner for idéen om yderligere skattelettelser.

- Den nye tids valuta i dansk politik er ikke penge, for dem har vi mange af, siger Mette Frederiksen i et nyligt interview med Berlingske.

Og statsministeren svarer også 'ja, det er meget naturligt' til, om SVM-regeringens bebudede skattelettelser skal være større end hidtil planlagt pga. det nye, større råderum.

Men økonomisk overskud opleves ikke ligefrem ude i socialdemokratisk styrede kommuner, hvor ordene 'besparelser' og 'spareplaner' atter står på menuen.

I maj fandt Finansministeriet ellers 16 milliarder kroner i de offentlige budgetter, og ifølge finansminister Nicolai Wammen stod dansk økonomi 'bomstærkt'.

Og den melding holder så stadig.

Tilsidesat

I interviewet åbner Mette Frederiksen for idéen om både skattelettelser og velfærd. Men statsministeren konkretiserer intet.

'Når der er et større råderum, er der mulighed for at foretage yderligere prioriteringer. Dem kommer vi ikke til at gå yderligere ind i - men vi kommer til at kunne gøre mere på både velfærd og på den økonomiske politik, herunder skat', lød det fra Mette Frederiksen til Berlingske.

Men ude i en række kommuner styret af socialdemokratiske borgmestre opleves smalhalsen stadig hver eneste dag. Her er alt fra busruter og daginstitutioner til blindeoplæsning truet, da pengene simpelthen ikke rækker langt nok.

Også kommunernes yngste borgere kan blive ofre for sparekniven, som det lyder fra f.eks. Syddjurs' sosse-borgmester.

- Det er næsten kun på skoleområdet, man kan tage væk. Og det synes jeg er meget, meget beklageligt, at vi ikke selv får lov at prioritere, siger Michael Stegger Jensen (S).

Ekstra Bladet har foretaget en rundringning til forskellige kommuner for at høre, om de kan genkende billedet af en propfyldt statskasse.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Statsministeriet.

Læs her, hvordan sparekniven bliver hvæsset rundt omkring i landets kommuner ...

Må sløjfe oplæsning for blinde

Birgit S. Hansen (S) har siddet for bordenden i Frederikshavn Kommune i snart ni år, og her har besparelser længe været et aktuelt emne for borgmesteren.

Og det ser det også ud til at blive igen, når næste års budget skal lægges.

- Hvordan oplever I, at I skal skære i kernevelfærden?

- For at bruge lidt en kliché; vi er ikke bare inde og skære ved benene, vi skærer i marven.

- Hvor står I til at spare?

- Der er ikke slået nogen søm i endnu, men opdraget er, at vi skal spare de her ca. 30 millioner på kernevelfærd.

- Vi ser på, at vi for eksempel skal spare, at biblioteket læser avisen op, det hedder en nyavis til blinde og svagtseende. Vi er inde og kigge på vores serviceniveau for vores voksne handikappede, der bor i bofællesskab. Vi er inde og kigge på rengøring af serviceniveauet, igen på ældreområdet.

'Vi står i en kattepine'

I Herlev Kommune har man ikke lagt de endelige planer for, hvor man skal spare eller omstrukturere, men Thomas Gyldal (S) gør det klart, at kommunens nuværende udfordringer kommer meget fra de stigende priser.

Det vides endnu ikke præcist, hvor mange penge kommunen står til at skulle finde i næste års budget, men borgmesteren nævner i runde tal omkring 45 millioner kroner. De skal blandt andet være med til at finansiere de stigende udgifter i ældreplejen.

- Hvordan står situationen til?

- Hvis man skal regne Herlev-tal om til lands-tal, så svarer 45 mio. kr. for Herlev i landstal til ni mia. kr.

- Regeringen taler om, at dansk økonomi står stærkt, og man derfor også kan tale om skattelettelser. Genkender du det billede?

- Man kan i hvert fald sige, at pointen om, at penge alene ikke gør det, fordi manglen på f.eks. arbejdskraft inden for nogle fag sådan set er det afgørende problem, er jo reel nok. Så jeg køber sådan set præmissen, men det ændrer jo ikke ved, at vi lige nu står mange steder i en kattepine, som handler om, at vi rent faktisk ikke kan finansiere opgaven.

Herlev Kommune oplever specielt, at de stigende udgifter til ældreplejen presser budgetterne, mener kommunens borgmester. Foto: Linda Johansen

'Vi er underlagt en stram spændetrøje af staten'

Alle bolde er oppe i luften i Holbæk Kommune. Budgetterne ser slemme ud for 2024, men næsten endnu værre i 2025, lyder der fra Kristian Timmermann, der er formand for udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling i kommunen.

- Vi arbejder lige nu med et scenarie, hvor alle bolde er oppe i luften. Jeg håber, at vi kan undgå at sløjfe busruter, men jeg kan bestemt ikke udelukke det. Vi skal gå efter at yde den bedst mulige service, uanset hvilken bus der kommer.

Udvalgsformanden påpeger dog, at det netop er svært, når staten lægger rammen for, hvad der må bruges af penge.

- Vi er underlagt en meget stram spændetrøje af staten. Budgetloven gør det næsten umuligt for os selv at bestemme, hvordan vi må bruge vores penge, siger Kristian Timmermann.

- Jeg har i hvert fald svært ved at få mit hoved omkring, hvordan vi skal yde den bedste service til borgerne og stadig få budgetterne til at gå op.

Kristian Timmermann er formand for udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling i Holbæk Kommune. Foto: Socialdemokratiet

Specialundervisning presser pengekassen

Middelfart Kommune gennemgik en større sparerunde i foråret, hvor kommunen stod til at skulle finde 67 millioner kroner på tværs af alle områder.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) håber derfor, at det værste er overstået. Til gengæld truer budgettet for 2024 stadig.

- Jeg forventer, at det bliver vanskeligt, men ikke uoverkommeligt.

- Er der nogen områder, der presser på?

- Vi er ude i de specialiserede områder. Altså, at behovene stiger. Og det handler både om antallet af personer, der har brug for hjælp, og den hjælp, de har brug for. Det presser bare budgetterne.

- Altså det fint nok, det de vil med skattelettelser, men hvis der er så mange penge, så har vi altså også brug for en andel af dem, for at have en god og borgernær velfærd.

Johannes Lundsfryd Jensen oplever, at det specielt er de specialiserede socialområder, der presser budgetterne i Middelfart Kommune. Foto: Ernst van Norde

Skoler i risikozonen

I Syddjurs Kommune har man udarbejdet et 'omstillings- og reduktionskatalog' på 60 millioner kroner. Man ved dog endnu ikke, hvor mange penge man skal finde i næste års budgetter, fortæller kommunens borgmester, Michael Stegger Jensen (S).

- Er der nogen områder, hvor I kan mærke, at der skal I finde penge?

- Jamen det er på de klassiske kernevelfærdsområder, og det er på skolerne især.

- Det er næsten kun på skoleområdet, man kan tage væk. Og det synes jeg er meget, meget beklageligt, at vi ikke selv får lov at prioritere, kan man sige.

- Genkender du det her billede af, at der er mange penge i samfundet?

- Nej, det tror jeg ikke, at du vil høre ret mange sige.