Mettes enorme skattehykleri

Mette Frederiksen tordnede mod skattelettelser, der ville gå ud over velfærden. Nu er statsministeren på vej med flere skattelettelser på et tidspunkt, hvor kommunerne skriger på penge

Der er nye skattelettelser på vej.

De vil blive lagt oven i de lettelser, som allerede blev bebudet i december, da regeringen fremlagde sit arbejdsprogram.

Venstres Jakob Ellemann-Jensen soler sig allerede i sejren.

Men at skattelettelser er blevet et fast holdepunkt, måske ligefrem en ledestjerne for en regering ledet af Mette Frederiksen, er altså bemærkelsesværdigt.

I adskillige år inden tiden som statsminister havde hun et fast slogan: 'Velfærd eller skattelettelser?'

Hun dæmoniserede, hvad det ville gøre ved vores ældre, syge og børn, hvis danskerne fik skattelettelser.

- Hvad er det værd at få en skattelettelse, hvis ens gamle mor eller far ligger på et plejehjem med en våd ble i 12 timer i træk, fordi der ikke er personale nok på arbejde? sagde Mette Frederiksen i 2017 ifølge PioPio og fortsatte:

- Hvad er det værd med en skattelettelse, hvis man afleverer sit barn i en daginstitution, og man tænker: 'Hvis han falder på den der løbecykel, han lige har lært at køre på, er der så overhovedet nogen til at trøste ham?'

Ellemann luner sig ved udsigten til flere skattelettelser. Her ses han med paraply i fredags. Foto: Ernst van Norde

Fortids-Mette

Tilbage i 2017 var skattelettelser på ingen måde noget, virksomhederne kunne bruge i jagten på arbejdskraft, lød det fra Mette Frederiksen, der i dag mener, at netop arbejdspladser er altafgørende i dagens politiske landskab. Den nye valuta.

'Ifølge Mette Frederiksen går regeringens planer om at sænke skatten ikke blot ud over velfærden - det hjælper heller ikke danske virksomheder med at vokse sig større og skabe vækst,' skrev PioPio.

- Hvis vi skal sikre, at der er plads til os alle sammen også på fremtidens arbejdsmarked, så skal flere have lov til at blive dygtigere, formanede fortids-Mette.

Spol tiden frem til i dag.

SVM-regeringen storroser sig selv og fremhæver, at deres skatteplaner i regeringsgrundlaget giver over 4000 personer i såkaldt strukturel beskæftigelse.

Sådan går det op og ned i showbizz.

Nutids-Mette

Ekstra Bladet spurgte torsdag Mette Frederiksen til sit gamle jeg, hvor skattelettelser altså ikke var noget værd, så længe der mangler pædagoger, sosu'er.

Men nu er der ikke længere nogen modstrid mellem velfærd og skattelettelser, lod hun forstå:

- Du har sagt ’hvad er en skattelettelse værd, hvis ens gamle mor ligger med en våd ble’. Kommer velfærden til at være på plads, før vi får skattelettelser?

- Nu skal jeg ikke give mine egne gamle citater karakter, men jeg synes sådan set, at citatet er ret godt. Og det vil jeg også gerne gentage i dag. Vi siger i dag, at vi tilfører kommuner og regioner flere penge. Og vi vil frisætte medarbejderne i ældreplejen, så de faktisk har tid til at være sammen med vores gamle.

Ikke modstrid

- Ældre kommer til at være en hovedprioritet (for regeringen, red.), men det behøver ikke at være i modstrid med, at der også er råd til nogle skattelettelser, lyder det fra Mette 2.0.

- Vi vil lette skatten for helt almindelige mennesker i beskæftigelse. Så nogle sosu’er, der går på arbejde, vil opleve at de får lidt mere ud af det.