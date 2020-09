Mettes folk dækkede over sexchikane: Nu taler hun udenom

Sexchikane skal bekæmpes.

Og ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) har ledere som hende selv et særligt ansvar, lød det mandag i denne uge på både Instagram og Facebook.

Men lederen af Socialdemokratiet har travlt med at sende aben og ansvaret videre, når det handler om en intern sexchikanesag i ungdomspartiet DSU, som to af hendes nærmeste medarbejdere har været med til at dække over.

Sender aben videre

Ekstra Bladet har gennem to dage forgæves forsøgt at få statsministeren til at svare klart på, hvad hun synes om, at hendes nære allierede i S-toppen - daværende pressechef Mads Brandstrup samt partisekretær Jan Juul Christensen - nikkede til en spin-plan hos DSU, der byggede på en løgn om, at tidligere ungdomsformand, Lasse Quvang Rasmussen, var 'overbelastet', da han måtte trække sig fra formandsposten i 2017.

- Jeg synes, at DSU skal have lov til at svare på, hvordan man har håndteret de her sager, fortæller statsminister Mette Frederiksen blandt andet på nogle af Ekstra Bladets spørgsmål, som du kan se i videoen herover.

Mette Frederiksen vil hverken forholde sig til, om hun kender til andre sexchikanesager internt i Socialdemokratiet, ligesom hun ikke vil forholde sig til, hvad hun i dag mener om håndteringen i DSU-sagen set i lyset af den nuværende debat om chikane.

Et fornyet fokus, der har gjort, at Mette Frederiksens forgænger, Helle Thorning-Schmidt, nu fortryder, at hun ikke undersøgte chikanesager i hendes formandstid til bunds.

Mette vidste besked

I virkeligheden var Mette Frederiksen selv orienteret om, at grov sexchikane havde fundet sted internt i Soicaldemokratiets ungdomsparti, DSU. Men S-formanden gjorde intet for at stoppe usandhederne om, hvorfor DSU-formand Lasse Quvang Rasmussen pludselig måtte stoppe i 2017.

Chikanesagen blev mørklagt i mere end ét år med forklaringen om, at det skyldtes 'overbelastning'.

Lasse Quvangs arvtager, Frederik Vad Nielsen, har fortalt, at den strategi blev accepteret af Mads Brandstrup efter en dialog mellem de to. Også partisekretær Jan Juul var indviet i planen.

Til sidst måtte Lasse Quvang gå til bekendelse på Facebook - åndet i nakken af flere medier, der havde historien på trapperne.

Sidste år kom det i Berlingske frem, at Mette Frederiksen allerede i november 2017 var blevet orienteret om de seksuelle krænkelser af fem piger af den daværende DSU-formand.

Her erkendte Mette Frederiksen, at hun - ligesom den øvrige partiledelse - var orienteret om den reelle årsag til afskedigelsen, selvom den officielle version var en anden.

'Der tilgår os et brev, som der allerede er redegjort for. Og umiddelbart derefter fratræder DSUs daværende formand. Det, synes jeg, var en klog beslutning,' sagde S-formanden efter en spørgetime i Folketinget i marts 2019.

Spørgsmål: Så da tidligere formand Lasse Quvang Rasmussen fratræder stillingen som DSU-formand, kendte du til den egentlige årsag? Altså, at han havde krænket nogle kvinder.

'Ja, og det afgørende for mig er, at DSU har handlet på de episoder, der har været. Det mener jeg, man har gjort klogt ved, at den formand, som var involveret i det, fratrådte sin stilling. Nu er der kommet en ny formand, og det er rigtig godt.'

Jeppe Kofods 12-år gamle sexsag har Mette Frederiksen også måtte forholde sig til efter metoo-debatten er genstartet. Foto/redigering: Jens Dresling, Liselotte Sabroe, Martin Sylvest, Andreas Szlavik, Keld Navntoft/Emma Svendsen

Løj om stress

DSU gik i 2017 så langt i forsøget på udadtil at få chikanesagen til at ligne en klassisk stress-sygemelding, at partiets næstformand talte direkte usandt til medier om årsagen og fortalte, at den krænkende DSU-formand nu skulle 'passe på sig selv'.

'Lasse er blevet overbelastet og har defor valgt at trække sig i morges, og jeg har ikke andre kommentarer, ud over at vi er rigtigt kede af det på Lasses vegne, og det er vigtigt, at han passer på sig selv,' lød det fra DSU-næstformand Morgan Krüger til Altinget.

Spørgsmål: Har der været nogen problemer i forhold til hans formandskab?

'Nej, det har der ikke.'

Efterfølgende har Lasse Quvang erkendt, at han løj om sin exit.

Ekstra Bladet har bedt Mads Brandstrup, der i dag er særlig rådgiver for finansminister Nicolai Wammen, om en kommentar. Han er ikke vendt tilbage.

Ekstra Bladet har også bedt partisekretær Jan Juul Christensen om en kommentar. Han er heller ikke vendt tilbage.