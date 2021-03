Mettes forklaring: Kofod så ikke omstridte papirer

Mette Frederiksen forsøger med alle midler at redde sin udenrigsministers politiske liv.

På fortrolige møder med regeringens parlamentariske grundlag har hun således spillet et kort på bordet, der har til hensigt at lukke diskussionen om Jeppe Kofods fremtid på ministerposten:

Belastende papirer fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er nok tilgået flere ministerier - men de er aldrig landet på Jeppe Kofods eller andre ministres borde, lyder forklaringen bag de lukkede døre.

På baggrund af de oplysninger mener statsministeren, at det ikke bør komme på tale at fyre udenrigsministeren, da han ikke har haft personligt kendskab til dokumenterne. Det har Mette Frederiksen ladet forstå på møderne med støttepartierne, erfarer Ekstra Bladet. Jeppe Kofod - og de øvrige ministre - har i statsministerens øjne ikke gjort noget forkert.

På de interne linjer står statsministeren fast på, at hendes ministre ikke har skjult afgørende oplysninger for støttepartierne. Hun er nemlig af den opfattelse, at informationerne om IS-truslen mod børnene længe har været kendt stof i efterretningstjenesternes offentlige trusselsvurderinger.

De konkrete FE-papirer er fortrolige efterretninger, mener Mette Frederiksen, som støttepartierne ikke har krav på at få indsigt i. Fordi essensen i regeringens øjne ikke indeholder afgørende nyt.

Den vurdering står statsministeren dog ret alene med i den røde blok, hvor Radikale Venstre, Enhedslisten og SF alle er stærkt utilfredse med hemmeligholdelsen.

Stærkt fortørnede

FE-papirerne om de danske børn i de syriske fangelejre spiller en helt central rolle i den ministerstorm, som Jeppe Kofod er havnet i.

Konkret er der tale om, at efterretningstjenesten i september 2020 orienterede fire ministerier om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

De fire ministerier var Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Statsministeriet.

IS' børneafdeling

Desuden har Ekstra Bladet afsløret, at ministerierne ligeledes modtog efterretninger, som indikerer, at flere danske børn falder inden for den gruppe af børn, som Islamisk Stat planlægger at smugle ud af fangelejrene og gøre til fremtidens terrorister.

Senest er det blevet afsløret, at ministerierne blev orienteret om, at Islamisk Stat har oprettet en børneafdeling i det afsnit i al-Hol-lejren i Syrien, hvor flere danske børn opholder sig.

Samlet set tegner oplysningerne et billede af, at danske børn er i fare for at blive radikaliserede i de syriske fangelejre.

Men efterretningsdokumenterne med disse oplysninger er altså aldrig nået frem til de ansvarlige ministre - herunder Jeppe Kofod - lyder forklaringen nu.

Om det er nok de at redde udenrigsministeren fra en fyreseddel, vil den kommende tid vise.

Statsministeriet oplyser i en email, at Statsministeriet ikke har nogen kommentarer.

