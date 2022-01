Mettes grønne CO-vending

Statsministeren har tidligere været kritisk over for en CO2-afgift, som ellers var et af hendes slagnumre i nytårstalen. Støttepartier efterlyser konkrete forslag fra Mette Frederiksen og ikke blot flotte ord

Mette Frederiksens grønne profil blev i den grad pudset af i nytårstalen 1. januar.

Her talte statsministeren om, at der skal indføres en ’ambitiøs afgift på CO2’, og slog fast, at ’hvis du udleder CO2, så skal du betale’.

Samme Mette Frederiksen har dog tidligere været betydeligt mere lunken, når snakken netop er faldet på CO2-afgifter.

- For mig er det vigtigt, at klima ikke bliver ulighedsskabende, og det har den type afgifter det med at blive, bekendtgjorde hun eksempelvis i et interview med Information i marts 2019.

Hos regeringens støttepartier efterlyser man da også, at der nu kommer handling bag statsministerens fine, grønne hensigter i talen - så det ikke bare ender som en gang grønt bluff.

- Jeg savner konkrete politikforslag i talen, og at regeringen kommer med et reelt ambitiøst udspil for CO2-afgift samt en flyafgift. Ikke bare flotte ord, lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen.

Mai Villadsen (EL). Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

På tide

De radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, mener, at Mette Frederiksen grønne melding er 'på tide' og 'falder på et tørt sted'.

- Der har manglet lederskab og handlekraft på nogle af de vigtigste politiske dagsordener i de to et halvt år, hvor hun har været statsminister. Der er jo sket for lidt, siger han og tilføjer med skepsis:

- I nytårstalen siger hun jo ikke konkret, hvad hun vil gøre.

Pia Olsen Dyhr (SF). Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, hæfter sig ved, at Mette Frederiksens klimaminister, Dan Jørgensen, i foråret 2020 kaldte en CO2-afgift for en 'Georg Gearløs'-model.

- Nu har piben heldigvis fået en anden lyd, og det kommer vi til at holde regeringen op på, siger hun til Ritzau.

Brug for meget mere

Direktøren for den grønne tænketank Concito, Christian Ibsen, kalder det 'enormt positivt, at vi fik en statsminister-tale, der satte klimaet i top'. Han hæfter sig desuden ved, at talen markerede 'et større engagement fra statsminister i den måde, hvorpå hun formulerede visionen for Danmark og for fremtidens EU som en klimaunion.'

- Man kan diskutere, hvor meget konkret der kom ud, men hun sendte et stærkt signal om CO2-afgiften, som er og bliver den nødvendige hovedmotor i omstillingen frem mod 2030, tilføjer han.

Christian Ibsen understreger desuden, at der er 'brug for meget mere' fra Mette Frederiksen side.

- Vi har brug for, at regeringen stempler endnu mere ind på en række fronter. Vi har sat os et ret ambitiøst klimamål, men vi har ikke endnu haft mod til at sige, hvordan vi når det. Vi kunne godt tænke os, at regeringen lænede sig endnu mere frem på en række områder – i stedet for at lade det være op til en efterfølgende forhandling, siger han.