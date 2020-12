Mettes hammer: Offentligt ansatte sendes hjem

Den delvise nedlukning i 38 kommuner kommer i stor stil til at ramme offentligt ansatte.

Rigtig mange medarbejdere i den offentlige sektor skal således arbejde hjemmefra fremadrettet.

Det erfarer Ekstra Bladet forud for, at statsminister Mette Frederiksen mandag kl. 12 melder de nye restriktioner ud på et pressemøde.

Dog fortsætter dagsinstitutioner med at være åbne, ligesom 0. til 4. klasse i folkeskolen fortsat vil modtage undervisning.

På gymnasier samt videregående uddannelser vil der fremadrettet være hjemmeundervisning - dette gælder dog ikke sårbare elever.

De 38 kommuner, de nye restriktioner omfatter, er:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.