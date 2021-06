Mettes hemmelige Facebook-nedskæring

Statsminister Mette Frederiksen har i al ubemærkethed skåret ned på antallet af personer, der kan redigere hendes Facebook-side.

I marts var 12 personer administratorer af siden. I dag er det tal faldet til syv. Det fremgår af Facebook-sidens gennemsigtighedsoplysninger.

Hvad der ligger bag nedskæringen, er hemmeligt, må man forstå på svar fra Socialdemokratiet og Statsministeriet.

Statsministerens Facebook-side har flere gange været genstand for kritisk opmærksomhed, fordi Mette Frederiksen officielt ikke er statsminister, når hun kommunikerer til vælgere via Facebook.

Nedskæringen af administratorer kunne derfor tyde på, at Mette Frederiksen har lyttet til kritikken. Det kan også være en ren formalitet.

Mette Frederiksens Facebook-side er privat, understreger statsministeren selv.

'Statsminister og formand for Socialdemokratiet. Jeg fører ikke profilen som statsminister. Henvendelser til mig som statsminister eller til mit ministerium bør rettes til stm@stm.dk,' fremgår det på Facebook-siden.

Men siden er altså ikke mere privat, end at adskillige medarbejdere har mulighed for at lægge tekst, billeder eller video op til de over 330.000 følgere.

Opgør med giganter

Eksperter har tidligere kritiseret, at embedsfolk har bistået med at lave videoer og udkast til opslag på siden. Det har B.T. og Weekendavisen beskrevet.

Fra Statsministeriet lyder det, at Ekstra Bladet skal tale med Socialdemokratiet om nedskæringen af administratorer.

'Spørgsmål om administratorrettigheder henvises til Socialdemokratiet,' lyder det.

Statsministeriet føler dog med henvisning til et Folketings-svar behov for at understrege, at embedsværket godt må hjælpe ministre med Facebook-kommunikation, så længe det handler om ministerens ansvarsområde.

Fra Socialdemokratiets presseafdeling lyder det blot:

'Vi kommenterer ikke interne arbejdsgange.'

Mette Frederiksens glæde ved kommunikation på Facebook er også bemærkelsesværdig, fordi hun med den anden hånd lover at ville stække tech-giganternes indflydelse på demokratiet. Det skete i udtalelser til Politiken.

Mette Frederiksen er også yderst aktiv med makrelmadder og selfies på Instagram. Det sociale billedmedie er ejet af Facebook.