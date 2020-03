Mettes højrehånd i brøler: Lægger sig fladt ned

Midt i den altomsluttende coronakrise har statsminister Mette Frederiksens nærmeste rådgiver, stabschef Martin Rossen, sendt intimiderende henvendelser til en politisk kommentator.

Det fortæller DR i podcasten 'Genstart', hvor værten Knud Brix har talt med Informations politiske analytiker, Lars Trier Mogensen.

Her fortæller den politiske journalist, at han fik klar besked fra Martin Rossen efter en kritisk analyse i Information, hvor han beskrev Mette Frederiksen som Danmarks 'corona commander in chief' og forholdt sig kritisk til de meget vidtgående coronatiltag fra regeringens side.

Land for land: Sådan lukker verden ned

Og det faldt absolut ikke i god jord hos stabschefen:

- Det har jeg fået at vide i ret kontant klartekst fra folk omkring hende, siger Lars Trier Mogensen i podcasten.

- Jeg har bl.a. fået en reprimande fra stabschefen i Statsministeriet, Martin Rossen, som absolut ikke var tilfreds med den måde, jeg har udlagt forløbet på.

Lars Trier Mogensen vil dog ikke røbe, hvad der stod i sms'en fra Martin Rossen.

- Det er fortroligt, hvad der konkret blev sagt.

Den politiske kommentator vurderer i podcasten, at det var hensigten at intimidere ham med henvendelsen.

'Lars var en ven'

Martin Rossen har valgt at lægge sig fladt ned efter sin henvendelse til Lars Trier Mogensen.

Lars Trier Mogensen skal dog nok ikke regne med at blive inviteret med til Rossens næste komsammen, når regeringens restriktioner mod større forsamlinger indendøre lempes.

På Twitter gengiver journalist Knud Brix således en beklagende sms fra Rossen med en indbygget giftpil mod Trier Mogensen:

'Lars var en ven. Jeg er ked af, hvis min reaktion på nogen måde har kunnet opfattes som intimiderende og det ville jeg ønske, han havde sagt til mig direkte. Enhver der kender Lars ved, at han altid siger, hvad han mener. Ret beset det han lever af. Jeg forsøgte meget kort og i en absurd hektisk virkelighed, at give ham mit perspektiv på en i øvrigt fuldstændig legitim og relevant diskussion. Det skal ikke gentage sig.'

Lars Trier Mogensen skriver kritisk om Mette F’s håndtering af Corona. Han får beskeder fra Martin Rossen. @triermogensen opfatter det som intimiderende, fortæller han i Genstart i dag, @SosseRossen stiller ikke op, men sender et citat “Lars var en ven...” https://t.co/YwFqMs6syd — Knud Brix (@Knud_brix) March 17, 2020

Martin Rossen har været en omstridt skikkelse i den centrale regeringsmagt siden oprettelsen af stabschef-funktionen efter valget sidste sommer.

Den mangeårige spindoktor er kendt som en temperamentsfuld rådgiver. Ekstra Bladet beskrev ham sidste år i et portræt som 'et berømt og berygtet ansigt inden for Christiansborgs mure.

På den positive side bliver han peget på som manden, der har haft den afgørende finger med i spillet i Socialdemokratiets overtagelse af regeringsmagten, og mange betegner ham som en uoverstruffen strateg. På den negative side bliver han beskrevet som kontrollerende - grænsende til det sygelige, og som et menneske, der kun er drevet af magt.'

Martin Rossen ønsker ikke at kommentere yderligere, oplyser Statsministeriet.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Lars Trier Mogensen.