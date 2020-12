Mettes hovsa-løsning: Reagerer for sent

Statsminister Mette Frederiksen får kritik for at være for sent ude med de nye, hårde corona-restriktioner - for blot en uge siden lagde regeringen op til en meget blødere kurs

På blot en uge har regeringen med Mette Frederiksen (S) i spidsen skruet gevaldigt op for corona-restriktionerne.

Nu står den på nedlukning af restauranter og barer, elever og studerende sendes hjem i stor stil, slut med indendørs-fritidsaktiviter osv., osv.

38 kommuner - eller næsten halvdelen af befolkningen - bliver ramt.

Det er skrapt. Det er markant.

Men for blot en uge siden var langt blødere tiltag nok til at stoppe smittespredningen, da krav om ensretning i gågaderne, fokus på test og mere hjemmearbejde blev meldt ud af regeringen til 17 hovedstadskommuner.

Derfor viser mandagens corona-hammer, at regeringen og myndighederne har tøvet for længe, lyder kritikken fra flere kanter.

- Man har trukket pinen ud ved først at handle nu.

- Det havde været bedre, at man havde meldt det hele ud for en uge siden. Vi havde indikationerne af, hvordan det ville se ud allerede dér, siger professor i virologi Anders Randrup Thomsen.

Han bakker op om alle tiltagene, men når de først kommer nu, så fremstår de som en hovsa-løsning, anfører han.

Hastighed er afgørende

Regeringens støtteparti Enhedslisten mener også, at de nye corona-tiltag kommer for sent.

- Man burde allerede i sidste uge have varslet disse restriktioner. Den udvikling, vi nu ser i smittetallene, er en, der har stået på igennem de seneste uger. Vi ved, at hastighed er afgørende, så jo tidligere man kunne gribe, desto bedre havde det været, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund.

Han fortsætter:

- Fordelen ved det fintmaskede testsystem, vi har i dag, er, at vi løbende kan følge med i udviklingen. Og vi kunne godt se, at der begyndte at komme en begyndende eksponentiel stigning.

Brat acceleration

Den bratte acceleration i regeringens corona-indsats kan aflæses ud fra to briefinger, som Folketingets sundhedsordførere har modtaget med en uges varsel.

30. december blev ordførere orienteret om de forholdsvis bløde tiltag, som regeringen lagde op til i 17 hovedstadskommuner. Desuden blev der talt om eventuelt kommende tiltag, man havde i værktøjskassen.

En delvis nedlukning for næsten halvdelen af befolkningen var dog ikke blandt de scenarier, der blev bragt op på mødet, erfarer Ekstra Bladet.

I stedet havde man bl.a. skærpede tilskuere-restriktioner til top-sport i kikkerten.

Dette er dog ikke engang blandt regeringens nye tiltag. Det er i stedet en række andre ting, som mange danske skal vænne sig til fra onsdag og i første omgang frem til 3. januar.

Heunicke: - Det handler om at være på forkant Under mandagens pressemøde om de nye restriktioner blev Mette Frederiksen spurgt, om regeringen ikke burde reageret noget før. Spørgsmålet blev besvaret af sundhedsminister Magnus Heunicke: - Det handler om hele tiden at sætte ind og være på forkant. Det vi gør nu, er på sundhedsmyndighedernes klare anbefaling. Det er selvfølgelig baseret på de aktuelle tal, men mere på, hvordan tallene ser ud, når man laver de fremskrivninger, som selvfølgelig har forbehold, men vil vise en situation, hvor vi vil miste epidemi-kontrollen, hvis vi ikke gør noget nu og her, lød det bl.a.