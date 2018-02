Mettes lejre i Afrika deler rød blok

Socialdemokratiets udlændingeudspil, der præsenteres mandag klokken 11, splitter rød blok, skriver DR.

Udspillet handler ifølge DR og Berlingske blandt andet om, at det ikke længere skal være muligt at søge såkaldt spontant asyl i Danmark.

En spontan asylansøgning er, når man søger asyl ved den danske grænse eller for eksempel i Center Sandholm.

Partiet vil i stedet sende spontane asylansøgere til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland i eksempelvis Nordafrika.

Enhedslisten giver udspillet en hård medfart.

- Det er bestemt ikke problemfrit at integrere flygtninge. Men løsningen er da ikke at eksportere problemerne til for eksempel Nordafrika, hvor man i forvejen står med en kæmpemæssig opgave, siger Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, til DR.

SF-formand Pia Olsen Dyhr ser gode takter i udspillet.

- Både i forhold til at hjælpe flere flygtninge på en bedre og mere holdbar måde, øge udviklingsbistanden, igen at tage kvoteflygtninge, og behandle asylsager i nærområderne. Det er positivt, siger Pia Olsen Dyhr til DR.

Den radikale politiske leder, Morten Østergaard, forudser, at Socialdemokratiets udspil er tæt på umuligt at gennemføre i virkelighedens verden.

- Det socialdemokratiske forslag her er muligvis velegnet til valgkamp, men gennemføres i praksis kan det ikke. Det kræver forpligtende samarbejde med andre lande, ikke mindst i EU, og det burde socialdemokraterne sige ærligt til danskerne, siger Morten Østergaard til DR.

Venstre: Forslag er totalt urealistisk

Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, kalder S-udspillet for 'et fatamorgana'.

- Jeg ville ønske, at vi kunne knipse med fingrene og skabe sådan et system. Men desværre er situationen i mange lande i Nordafrika så ustabil, at der ikke er mulighed for at lave de lejre, siger Knuth.

- Og de lande, der er lidt mere stabile, kunne ikke i deres vildeste fantasi drømme om at sige ja til det her.

Regeringen har selv et ønske om et nyt asylsystem, hvor man kun skal kunne søge asyl fra et såkaldt tredjeland, altså et land uden for EU, og ikke ved de europæiske grænser.

Det står endda i regeringsgrundlaget.

Men det er endnu ikke lykkedes at få nogen af landene i Nordafrika med på den idé, konstaterer Marcus Knuth.

I stedet satser regeringen på stramninger af vilkårene for de flygtninge, der får asyl i Danmark. Meningen er, at det skal afholde asylansøgerne fra overhovedet at komme hertil. Og Marcus Knuth mener, at den strategi virker.

- Vi har et næsten tiårigt lavpunkt i antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark. På trods af at der stadig kommer rigtig mange til landene omkring os. For eksempel Tyskland og Sverige.